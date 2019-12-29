صدور ۴۳۹ هزار بارنامه در کرمانشاه/ جابه جایی ۶ میلیون تن کالا

فریبرز کرمی در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: از ابتدای سال جاری ۴۳۹ هزار و ۸۹۲ بارنامه در سطح استان کرمانشاه صادر شده و میزان تناژ جا به جا شده نیز بیش از ۶ میلیون و ۷۶۸ هزار تن بوده است.

وی افزود: بیشترین حمل و نقل کالا با تناژ چهار میلیون و ۷۷۳ هزار مربوط به شهرستان کرمانشاه و کمترین آن با تناژ ۷۰ هزار مربوط به شهرستان سنقر است.

مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای استان کرمانشاه عنوان کرد: سیمان بیشترین کالای حمل شده را به خود اختصاص داده است.

این مسئول خاطرنشان کرد: سیمان کیسه‌ای فله‌ای، کلینگر، اوره، پلی اتیلن، گندم انسانی، مازوت، سنگ سنگبری، چغندرقند، گازوئیل و انواع کاشی ۱۰ کالای عمده حمل شده طی این مدت بوده است.

وی گفت: طی ۹ ماه امسال ۴۳۰ مورد بازدید از شرکت‌ها و مؤسسات حمل و نقل کالا و یک هزار و ۴۰۰ بازدید دروازه‌ای از ناوگان عمومی برون شهر کالا به عمل آمده است.