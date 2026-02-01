به گزارش خبرنگار مهر، صبح امروز آیین نواخته شدن زنگ انقلاب در یکی از مدارس شهرستان نظرآباد برگزار شد که آغازی بر ویژهبرنامههای دهه فجر و جشنهای بزرگ مهدوی در این شهرستان به شمار میرود.
در این مراسم حجتالاسلام والمسلمین قادر محمدی امام جمعه نظرآباد و فرماندار شهرستان، در سخنانی ضمن گرامیداشت ایامالله دهه فجر، بر پیوند عمیق آرمانهای انقلاب اسلامی با اعتقاد به ظهور منجی بشریت تأکید کردند.
حجتالاسلام محمدی با اشاره به اینکه انقلاب اسلامی ایران ریشه در ارزشهای الهی و مهدوی دارد، اظهار کرد: ایمان به امام زمان(عج) و انتظار فرج، موتور محرک معنوی انقلاب اسلامی بوده و همچنان باید بهعنوان مبنای حرکت جامعه اسلامی مورد توجه قرار گیرد.
این مراسم با اجرای سرودهای انقلابی و مهدوی، دکلمهخوانی دانشآموزان و اهدای جوایز به شرکتکنندگان همراه بود. همچنین برنامههای فرهنگی و معرفتی با محوریت شناخت حضرت مهدی(عج) و تبیین آرمانهای انقلاب اسلامی برای دانشآموزان برگزار شد.
گفتنی است، ویژهبرنامههای گرامیداشت دهه فجر و جشن میلاد حضرت ولیعصر(عج) در شهرستان نظرآباد تا پایان ایام دهه فجر در مدارس، مساجد، حسینیهها و اماکن عمومی با محوریت فعالیتهای فرهنگی، هنری، مذهبی و ورزشی ادامه خواهد داشت.
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