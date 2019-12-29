به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی شبکه چهار سیما، مجله موسیقیایی شبکه چهار سیما در آستانه سال نو میلادی میزبان موزیسینهای ارامنه میشود.
این برنامه که یکشنبه شب ۸ دی ماه با اجرای رضا مهدوی به صورت زنده از شبکه چهار سیما پخش میشود در آستانه سال نو میلادی به موضوع تاثیر موسیقیدانهای ارامنه و هموطن بر موسیقی ایران، میپردازد.
رضا مهدوی در این برنامه میزبان وارطان ساهاکیان موسیقیدان و آهنگساز ایرانی ارمنی تبار و آندره گالستیان کارشناس موسیقی میشود و با آنها درباره موضوع برنامه و بزرگان ارامنه در موسیقی ایران گفتگو میکند.
سرمقاله و پخش قسمت هایی از نخستین کنسرت ارمنی در تالار وحدت با عنوان «شب موسیقی ارمنی» که ۲۸ آذر ماه به رهبری رازمیک اوحانیان برگزار شده از دیگر بخشهای مجله تصویری «شب موسیقی» است.
«شب موسیقی» یکی از برنامههای «شبهای هنر» است که به تهیه کنندگی حبیب الله ذوالفقاری، پیرامون مسائل موسیقی، یک شنبه شبها ساعت ۲۳ از شبکه ۴ سیما پخش میشود.
نظر شما