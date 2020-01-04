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۱۴ دی ۱۳۹۸، ۶:۵۱

حسین مسافرآستانه در گفتگو با مهر:

«حاج قاسم» قهرمانی بزرگ بود/ جواب دندان‌شکن نظام و مردم به آمریکا

«حاج قاسم» قهرمانی بزرگ بود/ جواب دندان‌شکن نظام و مردم به آمریکا

حسین مسافرآستانه با بیان اینکه حاج قاسم سلیمانی یک قهرمان بزرگ بود، تأکید کرد آمریکا باید بداند از سوی مردم و حاکمیت ایران جواب دندان شکنی را در قبال ترور سردار سلیمانی خواهد دید.

حسین مسافرآستانه کارگردان باسابقه و مدیر تئاتر درباره شهادت سپهبد حاج قاسم سلیمانی و جنایت آمریکا در ترور این سردار مقاومت، به خبرنگار مهر گفت: حاج قاسم به‌عنوان یک قهرمان محبوب ملی برای همه آحاد جامعه اهمیت و جایگاه ویژه ای دارد و ملت ایران اجازه نمی‌دهد خون به ناحق ریخته شده ایشان پایمال شود.

وی یادآور شد: دست جنایتکار آمریکا مرتکب این جنایت هولناک شده که دنیا آن را فراموش نمی‌کند. آمریکای جنایتکار چنان سرخورده شده که با دست و زبان خود به این جنایت هولناک اقرار کرده است.

مسافرآستانه با بیان اینکه حاج قاسم سلیمانی فقط سردار جنگ نبود بلکه یک قهرمان بزرگ ملی است، تأکید کرد: آمریکا باید بداند که توسط مردم و حاکمیت ایران جواب دندان‌شکنی در قبال این جنایت هولناک خواهد دید که من امیدوارم این جواب دندان‌شکن هر چه سریع‌تر انجام شود.

این مدیر و هنرمند تئاتر در پایان سخنان خود تصریح کرد: دست جنایتکار آمریکا برای همه دنیا رو شده و هر روز نیز رسواتر می‌شود.

کد مطلب 4815327
فریبرز دارایی

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