حسین مسافرآستانه کارگردان باسابقه و مدیر تئاتر درباره شهادت سپهبد حاج قاسم سلیمانی و جنایت آمریکا در ترور این سردار مقاومت، به خبرنگار مهر گفت: حاج قاسم به‌عنوان یک قهرمان محبوب ملی برای همه آحاد جامعه اهمیت و جایگاه ویژه ای دارد و ملت ایران اجازه نمی‌دهد خون به ناحق ریخته شده ایشان پایمال شود.

وی یادآور شد: دست جنایتکار آمریکا مرتکب این جنایت هولناک شده که دنیا آن را فراموش نمی‌کند. آمریکای جنایتکار چنان سرخورده شده که با دست و زبان خود به این جنایت هولناک اقرار کرده است.

مسافرآستانه با بیان اینکه حاج قاسم سلیمانی فقط سردار جنگ نبود بلکه یک قهرمان بزرگ ملی است، تأکید کرد: آمریکا باید بداند که توسط مردم و حاکمیت ایران جواب دندان‌شکنی در قبال این جنایت هولناک خواهد دید که من امیدوارم این جواب دندان‌شکن هر چه سریع‌تر انجام شود.

این مدیر و هنرمند تئاتر در پایان سخنان خود تصریح کرد: دست جنایتکار آمریکا برای همه دنیا رو شده و هر روز نیز رسواتر می‌شود.