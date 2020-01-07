۴۳ روحانی مستقر در استان کردستان فعالیت می کنند

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از روابط عمومی اداره کل تبلیغات اسلامی کردستان، حجتالاسلام جلیل مختارینیا در دیدار با روحانیون مستقر روستاهای کامیاران و قروه، اظهار داشت: روحانیون مستقر نقش موثری در ترویج فرهنگ دینی دارند و فعالیت آنها در سطح روستاهای استان قابل تقدیر است.
وی با اشاره به اینکه ۴۳ روحانی مستقر در سطح کردستان فعالیت دارند، افزود: این روحانیون با هدف ارائه خدمات دینی و فرهنگی و امر تبلیغ فعالیت میکنند.
مسوول اعزام و استقرار روحانیون مستقر ادارهکل تبلیغات اسلامی کردستان در سفر خود به شهرهای کامیاران و قروه با روحانیون مستقر روستاهای کروندان، قروچای، وندرنی اولیا و وندرنی سفلی از نزدیک در جریان فعالیت این روحانیون قرار گرفت و ادامه داد: مشکلات روحانیون و رابطین فرهنگی و همچنین خانههای عالم در کارگروه تبلیغ استان بررسی میشود.
حجت الاسلام مختاری نیا یادآور شد: هدف از این دیدارها علاوه بر بررسی نحوه عملکر روحانیون مستقر، دیدار با هیئت امنای مساجد و رابطین فرهنگی روستاها است تا بتوانیم برنامهریزی لازم را برای ارتقای فعالیتهای فرهنگی و دینی در سطح روستاها داشته باشیم.
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