۴۳ روحانی مستقر در استان کردستان فعالیت می کنند

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از روابط عمومی اداره کل تبلیغات اسلامی کردستان، حجت‌الاسلام جلیل مختاری‌نیا در دیدار با روحانیون مستقر روستاهای کامیاران و قروه، اظهار داشت: روحانیون مستقر نقش موثری در ترویج فرهنگ دینی دارند و فعالیت آنها در سطح روستاهای استان قابل تقدیر است.

وی با اشاره به اینکه ۴۳ روحانی مستقر در سطح کردستان فعالیت دارند، افزود: این روحانیون با هدف ارائه خدمات دینی و فرهنگی و امر تبلیغ فعالیت می‌کنند.

مسوول اعزام و استقرار روحانیون مستقر اداره‌کل تبلیغات اسلامی کردستان در سفر خود به شهرهای کامیاران و قروه با روحانیون مستقر روستاهای کروندان، قروچای، وندرنی اولیا و وندرنی سفلی از نزدیک در جریان فعالیت این روحانیون قرار گرفت و ادامه داد: مشکلات روحانیون و رابطین فرهنگی و همچنین خانه‌های عالم در کارگروه تبلیغ استان بررسی می‌شود.

حجت الاسلام مختاری نیا یادآور شد: هدف از این دیدارها علاوه بر بررسی نحوه عملکر روحانیون مستقر، دیدار با هیئت امنای مساجد و رابطین فرهنگی روستاها است تا بتوانیم برنامه‌ریزی لازم را برای ارتقای فعالیت‌های فرهنگی و دینی در سطح روستاها داشته باشیم.