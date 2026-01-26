وحید گلخندان عضو تیم ملی تپانچه در گفتگو با خبرنگار مهر، در خصوص آخرین وضعیت تیم ملی برای حضور در رقابت‌های قهرمانی آسیا اظهار کرد: مسابقات تیراندازی قهرمانی آسیا هند از ۱۳ تا ۲۵ بهمن به میزبانی هند آغاز خواهد شد. این رقابت‌ها در واقع چهارمین اعزام تیم ملی پس از المپیک پاریس و تغییرات رخ داده کادر فنی تیم ملی است. نخستین اعزام تیم با سرمربی جدید مسابقات قزاقستان بود که معتقدم عملکرد کلی تیم فوق العاده بود و مدال‌های خوبی به دست آمد.

وی افزود: دومین رویدادی که اعزام شدیم مسابقات جام جهانی چین بود که فکر میکنم آنجا هم نتایج قابل قبولی کسب شد. در بخش میکس همراه هانیه رستمیان موفق شدیم عنوان چهارمی را به دست بیاوریم و در بخش انفرادی هم رکورد خوبی را ثبت کردم هر چند کمی بدشانس بودم و با اختلاف کمی فینال را از دست دادم. مسابقات جهانی مصر هم از نفی در سطح بالایی برگزار شد و فکر میکنم باز هم تیم ملی در بخش تپانچه نتایج قابل دفاعی داشت.

این ملی پوش تپانچه با اشاره به مسابقات قهرمانی آسیا هند ادامه داد: رقابت‌های پیش رو هم بی شک از نظر فنی در سطح بالایی برگزار خواهد شد. مدتهاست که تمرینات تیم ملی را آغاز کردیم و با انگیزه برای حضور موفق در این رویداد تمرین می کنیم. در مورد شانس مدال آوری با قاطعیت نمی توان صحبت کرد اما بدون تردید هدف همه ما کسب بهترین نتیجه است. در رشته تیراندازی رقبای جهانی و آسیایی ما یکی هستند. چین، هند، کره جنوبی و ژاپن رقبای اصلی ما هستند که در هند هم حاضر خواهند بود بنابراین فرقی ندارد مسابقات جهانی باشد یا آسیایی در هر صورت ما باید با این کشورها برای سکو رقابت کنیم که کار آسانی هم نیست.

گلخندان با تاکید بر اینکه انتقادهای مطرح شده به تیم ملی همه منصفانه نیست گفت: هر تیمی برای موفقیت ابتدا نیاز به آرامش دارد. تیم تپانچه ایران اکثرا جزو رشته‌هایی بود که با چالش‌های زیادی داشت اما از زمانی که مریم سلطانی به تیم اضافه شد حواشی و چالش ها از بین رفت و تیم آرامش دارد. به عنوان ورزشکار هم تمرینات خوبی را در اردوی تیم ملی سپری می‌کنم اما در خصوص موضوعات فنی باید کمیته فنی مسائل اصلی را عنوان کنند.

وی افزود: شرایط تیم خوب است و باید نگاه منصفانه به هر چیزی داشت. همه ما خودمان را برای بازیهای آسیایی ناگویا و سپس کسب سهمیه المپیک تلاش می‌کنیم و حمایت‌های درست و انتقادها منصفانه قطعا به تیم کمک خواهد کرد.

گلخندان تاکید کرد: در تیراندازی همیشه عدد حرف می‌زند وقتی ورزشکاری به مسابقات اعزام می شود مطمئن باشید که بهتر از او وجود نداشته وگرنه کادر فنی هرگز بخاطر اسم یک ورزشکار فرد بهتر را کنار نمی‌گذارد. قبل از اعزام همیشه رکوردگیری انجام می‌شود و نتایج مسابقات لیگ و آزاد کشوری هم در تصمیم کادر فنی موثر است.‌

عضو تیم ملی تپانچه در پایان تاکید کرد: تیراندازی همیشه با مشکل تحریم و ارز برای خرید تجهیزات و اعزام های برون مرزی مواجه بوده است و این مشکل همچنان پابرجاست این امیدواری وجود دارد حمایت‌های وزارت ورزش و کمیته ملی المپیک از این رشته ادامه داشته باشد تا شاهد حضور خوب تیراندازان در بازیهای آسیایی ناگویا مانند ادوار گذشته باشیم.