رازیانی: حضور روحانیون در مناطق روستایی عامل تقویت باورهای دینی است

به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام والمسلمین برومند رازیانی صبح پنجشنبه در دیدار با حجتالاسلام کهریزی، روحانی مستقر طرح هجرت در روستای وندرنی علیا از توابع شهرستان کامیاران، ضمن قدردانی از فعالیتهای فرهنگی و دینی انجامشده در این منطقه، بر اهمیت حضور مستمر روحانیون در روستاها و تأثیر آن در ارتقا سطح معنوی و اجتماعی تأکید کرد.
وی ضمن ابراز خرسندی از تلاشهای مستمر حجتالاسلام کهریزی در ارتقای سطح معنویت و آگاهی دینی مردم روستا، به اهمیت روحانیون طرح هجرت در مناطق روستایی اشاره کرده و گفت: روحانیون طرح هجرت با حضور مؤثر و مستمر خود در مناطق محروم، با اجرای برنامههای فرهنگی، تربیتی و تبلیغی، علاوه بر تقویت باورهای دینی مردم، به رشد معنوی و تقویت انسجام اجتماعی در این مناطق کمک میکنند.
وی یادآور شد: این فعالیتها زمینهساز توسعه فرهنگی و اجتماعی در نقاط مختلف استان است که باید مورد حمایت و تشویق قرار گیرد.
روحانیون در رفع چالشهای فرهنگی مناطق روستایی اثرگذارند
مدیرکل تبلیغات اسلامی استان کردستان همچنین با اشاره به لزوم حضور فعال روحانیون در روستاهای دورافتاده و محروم افزود: حضور روحانیون در این مناطق نه تنها موجب حفظ و گسترش آموزههای دینی میشود، بلکه بهعنوان یک نیروی محرکه در تقویت همبستگی اجتماعی و رفع چالشهای فرهنگی و اجتماعی منطقه نیز نقش بسیار مهمی ایفا میکند.
حجتالاسلام رازیانی ضمن تشکر از تلاشهای حجتالاسلام کهریزی، از روحانیون و فعالان دینی خواست که با توجه به نقش کلیدی خود در ارتقا فرهنگ دینی و اجتماعی، همچنان با جدیت و اهتمام بیشتری به فعالیتهای فرهنگی خود ادامه دهند تا شاهد رشد و شکوفایی هرچه بیشتر مناطق روستایی استان کردستان باشیم.
حجتالاسلام کهریزی، روحانی مستقر طرح هجرت در روستای وندرنی علیا، نیز در این دیدار گزارشی جامع از برنامهها و اقدامات فرهنگی، آموزشی و اجتماعی خود ارائه داد.
لزوم اجرای برنامههای آموزشی برای نسل نوجوان روستا
وی بهویژه بر اهمیت برنامههای آموزشی برای نسل جوان و نوجوان روستا و همچنین فعالیتهای فرهنگی در راستای ارتقا سطح آگاهی دینی و اجتماعی مردم تأکید کرد.
وی در ادامه با اشاره به چالشهای موجود در تأمین منابع مالی و امکانات برای اجرای پروژههای فرهنگی در مناطق روستایی، بر ضرورت حمایتهای مستمر نهادهای فرهنگی و دولتی از اینگونه فعالیتها تأکید کرد.
حجتالاسلام کهریزی افزود: اگرچه تلاشهای فراوانی در راستای تقویت فرهنگ دینی در این روستا انجام شده، اما بدون حمایتهای مالی و امکانات مناسب، اجرای این برنامهها با چالشهایی مواجه میشود.
این دیدار با هدف ارزیابی وضعیت برنامههای فرهنگی و اجتماعی در سطح روستا و همچنین تقویت ارتباطات مردمی و مذهبی صورت گرفت و فرصتی برای بررسی مشکلات و چالشهای پیشروی فعالیتهای فرهنگی در مناطق محروم فراهم آورد.
