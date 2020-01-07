به گزارش خبرنگار مهر، چهارمین ویژه‌نامه الکترونیکی«منصور» به‌تازگی و همزمان با بیست و پنجمین سالگرد شهادت شهید منصور ستاری با گفت‌وگوها، تصاویر، خاطره‌ها و دیدگاه‌های فرماندهان کشور درباره این‌شهید منتشر شده است.

دی‌ماه به نیمه که می‌رسد، داغ می‌شود، از داغ آسمانی‌شدن فرمانده نیروی هوایی ارتش و یارانش. درست ۲۵ سال پیش و با عروج شهید منصور ستاری و همسنگرانش در سانحه سقوط هواپیما در پانزدهم دی‌ماه ۷۳، حرف‌ها و ناگفته‌های زیادی در دل و نانوشته‌های پرشمار، از دلاور مردی‌ها و خلاقیت‌های او بر صفحه تاریخ نانگاشته باقی ماند.

ویژه‌نامه «منصور» با هدف شناخته‌شدن بهتر این شهید، با انتشار گفتار و گفت‌وگوهایی از فرماندهان دوران دفاع مقدس، همسنگران خانواده شهید و کسانی که گوهر حضور او را از نزدیک لمس کرده‌اند، کوشیده ابعاد و زوایای ناگفته‌ای از زندگی شهید منصور ستاری را برای مخاطبان ترسیم کند.

چهارمین شماره این ویژه‌نامه میزبان گفتاری از سردار سرلشکر حسین باقری فرمانده ستاد کل نیروهای مسلح است. همچنین در آن، برای نخستین‌بار جزئیاتی از فیلم سینمایی اوج ۱۱۰ به زبان مهدی مطهر مجری طرح این پروژه سینمایی بازگو شده است.

گفتار امیر سرتیپ خلبان عزیز نصیرزاده فرمانده نیروی هوایی جمهوری اسلامی ایران در باب خلاقیت‌ها و مجاهدت‌های منصور ستاری از دیگر مطالب این‌مجله الکترونیکی است. این شماره همچنین دربردارنده گزارش‌های تحلیلی، گفت‌وگوهای تفصیلی و یادداشت‌ها، در کنار اسناد و تصاویر منتشر نشده‌ای است که می‌تواند ابعاد تازه‌ای از تلاش‌ها و شخصیت فرمانده شهید نیروی هوایی و یارانش را تبیین کند.

علاوه بر مطالعه نسخه دیجیتال از طریق رایانه و دستگاه‌های همراه، مخاطبان می‌توانند با اسکن رمزینه‌های کیو آر که در بخش‌های مختلف این ویژه نامه درج شده است، از فیلم‌ها، صداها، عکس‌ها و متن‌های مختلف بهره‌مند شوند.

امیر سرلشکر منصور ستاری فرمانده نیروی هوایی ارتش بود که پانزدهم دی ۱۳۷۳ در سانحه سقوط هواپیما نزدیک فرودگاه اصفهان همراه تعدادی از افسران بلندپایه نیروی هوایی و همرزمانش به درجه رفیع شهادت رسید.