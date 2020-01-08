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۱۸ دی ۱۳۹۸، ۷:۳۸

با اعلام باشگاه پرسپولیس؛

قسط اول قرارداد کالدرون پرداخت شد/ مرد آرژانتینی برمی‌گردد؟

قسط اول قرارداد کالدرون پرداخت شد/ مرد آرژانتینی برمی‌گردد؟

باشگاه پرسپولیس قسط اول قرارداد گابریل کالدرون را پرداخت کرد اما مشخص نیست این مربی آرژانتینی به ایران بازخواهد گشت یا نه.

به گزارش خبرگزاری مهر، حسین قدوسی مدیر روابط عمومی باشگاه پرسپولیس در مورد آخرین جزییات از پرداخت‌های مالی به گابریل کالدرون، سرمربی آرژانتینی پرسپولیس توضیحاتی را به شرح ذیل ارائه کرد:

قسط اول آقای کالدرون پرداخت شد و اقدام‌ لازم‌ برای واریز وجه به حساب ایشان‌ در قطر انجام شد.آقای کالدرون موافقت خود با دادن زمانی کوتاه را به مدیریت و هیات مدیره اعلام داشته‌اند. همچنین اعلام می داریم منابع مالی ریالی پرداخت قسط دوم هم زودتر آماده شده و باشگاه ظرف چند روز آینده این آمادگی را دارد که این‌ مبلغ را نیز  به حساب ارزی ایشان در قطر واریز نماید.

از زمان حضور محمدحسن انصاریفرد ۱۸۰ هزار دلار طی چند ماه گذشته در سه مقطع به حساب ایشان واریز گردیده و طی دیروز و امروز هم اقدام‌ لازم‌ برای واریز ۱۲۰ هزار دلار دیگر به حساب ایشان انجام شد و در مجموع ۳۰۰ هزار دلار قسط اول کامل گردید.

 باشگاه مکرر از همراهی آقای کالدرون و بازیکنان‌ در دریافت مطالبات تقدیر کرده و طی روزهای اخیر هم طبق خواسته های ایشان درباره حل و فصل مطالبات کادر و بازیکنان اقدام کرده و گزارش مکتوب هم‌ درباره همه مسایل به ایشان‌ با ارسال ایمیلی داده شده است.

روابط عمومی باشگاه تاکید کرد که کالدرون سرمربی پرسپولیس است و همه ارکان‌ باشگاه و تیم منتظر حضور ایشان در تمرینات هستند.

کد مطلب 4819905

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