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۲۸ دی ۱۳۹۸، ۱۰:۳۰

پذیرش براساس سوابق تحصیلی؛

دوشنبه آخرین مهلت تکمیل ظرفیت کاردانی و کارشناسی دانشگاه آزاد

دوشنبه آخرین مهلت تکمیل ظرفیت کاردانی و کارشناسی دانشگاه آزاد

تکمیل ظرفیت پذیرش براساس سوابق تحصیلی مقاطع کاردانی و کارشناسی پیوسته و ناپیوسته نیمسال دوم سال تحصیلی ۹۹-۹۸ دانشگاه آزاد اسلامی تا ۳۰ دی ماه ادامه دارد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دانشگاه آزاد اسلامی، پیرو مصوبه شورای سنجش و پذیرش، ثبت‌نام تکمیل ظرفیت پذیرش براساس سوابق تحصیلی مقاطع کاردانی پیوسته و ناپیوسته و کارشناسی پیوسته و ناپیوسته که ۳۰ آبان آغاز شده بود، تا روز دوشنبه ۳۰ دی ماه ادامه دارد.

متقاضیان پذیرش در این مقطع می توانند با مراجعه به سامانه مرکز سنجش و پذیرش به آدرس http://azmoon.net نسبت به دریافت دفترچه حاوی رشته/ محل‌ها اقدام کنند و مطابق تقویم زمانی اعلام‌شده جهت تکمیل فرآیند ثبت‌نام، به واحدهای دانشگاهی مورد نظر خود مراجعه کنند.

کد مطلب 4828213
مهتاب چابوک

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