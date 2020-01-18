دوشنبه آخرین مهلت تکمیل ظرفیت کاردانی و کارشناسی دانشگاه آزاد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دانشگاه آزاد اسلامی، پیرو مصوبه شورای سنجش و پذیرش، ثبت‌نام تکمیل ظرفیت پذیرش براساس سوابق تحصیلی مقاطع کاردانی پیوسته و ناپیوسته و کارشناسی پیوسته و ناپیوسته که ۳۰ آبان آغاز شده بود، تا روز دوشنبه ۳۰ دی ماه ادامه دارد.

متقاضیان پذیرش در این مقطع می توانند با مراجعه به سامانه مرکز سنجش و پذیرش به آدرس http://azmoon.net نسبت به دریافت دفترچه حاوی رشته/ محل‌ها اقدام کنند و مطابق تقویم زمانی اعلام‌شده جهت تکمیل فرآیند ثبت‌نام، به واحدهای دانشگاهی مورد نظر خود مراجعه کنند.