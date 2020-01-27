ادغام موسسات غیرانتفاعی به مصوبه شورای انقلاب فرهنگی نیاز دارد

فرزانه شمیرانی در گفتگو با خبرنگار مهر درباره مشکل حقوقی ادغام موسسات غیرانتفاعی گفت: در حال حاضر آیین نامه تجمیع موسسات غیرانتفاعی را تدوین کرده ایم که در این آیین نامه چگونگی تجمیع موسسات ثبت شده و موسساتی که ثبت نشده اند، آورده شده است.

آیین نامه تجمیع موسسات غیرانتفاعی تدوین شد

مدیرکل دفتر آموزش عالی غیردولتی خاطرنشان کرد: برای تجمیع موسسات غیرانتفاعی ثبت شده به مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی نیاز داریم و درحال حاضر پیگیر این موضوع هستیم.

مدیرکل دفتر آموزش عالی غیردولتی درباره اینکه اگر نیاز به مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی وجود داشت، چرا وزارت علوم قبل از رفع مشکل حقوقی پیشنهاد ادغام این موسسات را ابلاغ کرد افزود: هنوز هم می گوییم که این موسسات می توانند ادغام شوند ولی شورای عالی انقلاب فرهنگی باید کمک کند.

وی درباره ۳ موسسه ای که در استان خراسان رضوی ادغام شده است ادامه داد : هنوز این موسسات ادغام نشده اند، این سه موسسه از موسسات خیلی خوب ما هستند هر کدام بیش از ۲ هزار دانشجو دارند ولی درخواست هایی که دارند، قابل قبول نیست.

شمیرانی افزود: در حال حاضر مسئله مهم این است که ما به مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی برای ادغام این موسسات نیاز داریم.

پیشنهاد برخی موسسات غیرانتفاعی برای انحلال

وی با بیان اینکه با توجه به وضعیت اقتصادی برخی از این موسسات خود پیشنهاد انحلال می دهند، افزود: وزارت علوم به دنبال راهکارهایی برای افزایش فعالیت بخش خصوصی است.

به گزارش مهر، علی آهون منش،رئیس اتحادیه دانشگاه‌های غیرانتفاعی پیش از این به مهر گفته بود: مؤسسات غیرانتفاعی می‌توانند به صورت داوطلبانه با یکدیگر ادغام شوند و باید به این سمت حرکت کنند و برای انجام این کار وزارت علوم باید مشوق و تشویق‌هایی را برای این مؤسسات لحاظ کند تا این کار اجرایی شود.

رئیس اتحادیه دانشگاه‌های غیرانتفاعی ادامه داد: در حال حاضر ۳ مؤسسه غیرانتفاعی که از استانداردهای لازم برخوردار هستند، در استان خراسان رضوی با یکدیگر ادغام شده اند و قرار شده درصورتی که این کار انجام شود وزارت علوم مجوز دانشگاه شدن آن را صادر کند.

وی ادامه داد: ولی متأسفانه وزارت علوم تعلل کرده و این تعهد خود را انجام نمی‌دهد.

از سوی دیگر معاونت آموزشی وزارت علوم اواخر سال ۹۷، به منظور بهره مندی از ظرفیتهای موجود و ارتقای کیفیت آموزش و پژوهش با حمایت از مؤسسات آموزش عالی غیر دولتی - غیر انتفاعی دستورالعمل ادغام داوطلبانه مؤسسات آموزش عالی غیرانتفاعی را به روسای موسسه های غیر دولتی ابلاغ کرد.