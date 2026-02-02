رهبر انقلاب در اوج تهدیدها در مرقد امام(ره) به نماز ایستادند

به گزارش خبرنگار مهر، ششمین اجلاسیه ملی هیئت حمایت از کرسی های نظریه پردازی نقد و مناظره با حضور آیت الله علی اکبر رشاد رئیس هیئت حمایت از نطریه پردازی نقد و مناظره ، سرداررحیم صفوی، و دکتر محمد رضا مخبر ریئس فرهنگستان علوم برگزار شد.

آیت الله علی اکبر رشاد در این مراسم دهه فجر را تبریک گفت و افزود: لحظات این ایام برای این‌نسل خاطره است.

وی ادامه داد: عظمت امام شناخته نشد جهات عاطفی و سیاسی امام بر باطن‌معنوی وی غلبه کرده است. فقه امام فوق العاده است امام را با شیخ طوسی می‌توان قیاس کرد. عظمت ایشان در اصول انکار ناپذیر است ایشان اصول را متحول کرد.

آیت الله رشاد ادامه داد: یادتان است آمریکا ناوگان‌می‌آورد خلیج فارس که ایشان‌ گفتند ما همه میرویم‌ من هم‌ میروم و هیچ غلطی نمی تواند بکند. به لحاظ شخصیتی می‌توان امام را با امیرالمومنین قیاس کرد. ولیکن ما از وجه باطنی امام غافل بوده ایم.

وی ادامه داد: ایشان بنیانگذار بزرگترین چرخش تاریخ بعد پیامبر اکرم ص است. امام کسی بود که سخنی بر زبان آورد که همه مسلمانان با آن موافق شدند مانند قتل سلمان رشدی که برجستگان همه فرق با آن موافق بودند. این اثر گذاری به خاطر باطن امام بود .

رئیس هیئت حمایت از نطریه پردازی نقد و مناظره ادامه داد: یک بار حتی در اوج پیروزی اصرار کردند اجازه دهند یک فشنگ خالی شود ولی وی راضی نشد با حرف انقلاب را پیش برد. ما از این‌وجه امام غافل بوده و روی آن کار نکرده ایم. انقلاب برایند چنین شخصیتی است. ما از تهدیدها نمی هراسیم، رهبر ما در اوج‌ تهدیدها رفتند در مرقد حضرت امام و ایستادند به نماز و نشان دادند ما نمی ترسیم این‌انقلاب ما است.

وی همچنین با اشاره با فعالیت های فرهنگستان علوم گفت: با توجه به طرح ها و پروژه هایی که فرهنگستان در مدت حضور دکتر مخبر شروع کرده است باید بودجه این فرهنگستان چند برابر شود.

وی افزود: حدود ۱۰ هزار کرسی ترویجی و مناظره در کشور برگزار شده است.

رشاد با اشاره به فرایند تشکیل هیئت حمایت از کرسی های نظریه پردازی نقد و مناظره افزود: در پس پیام عظیمی که رهبر انقلاب ۱۶ بهمن ۱۳۸۱ در پاسخ به نامه جمعی از فضلای حوزه صادر کرد هیئت تشکیل شد، یکسال در شورای عالی انقلاب فرهنگی زمان برد تا هیئت در سال ۸۲ تشکیل شود و اکنون ۲۲ سال است که این هیئت فعال است.

وی تاکید کرد: ما از مسئولان می خواهیم‌نگاهی به این هیئت داشته باشند طرح های مفصلی داشتیم که نتوانستیم اجرایی کنیم. شهید طهرانچی کار ارزشمندی انجام داد و سامانه هیئت با اعتباری که وی اختصاص داد ایجاد شد.