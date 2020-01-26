به گزارش خبرنگار مهر، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی امروز ماده ۹ طرح شفافیت و نظارت بر تامین مالی فعالیت های انتخاباتی در انتخابات مجلس شورای اسلامی را به تصویب رساندند.

بر اساس مصوبه مذکور نامزدها موظفند تمامی مصارف و مخارج مرتبط با فعالیت های انتخاباتی و هزینه های تبلیغاتی خود و منابع تامین مالی این هزینه ها و میزان کمک های مالی نقدی و غیرنقدی دریافتی را به نحو شفاف در سامانه مالی انتخابات ثبت کنند.

وزارت کشور موظف است ظرف مدت یک سال پیش از صدور و اعلام دستور آغاز فرآیند انتخابات سامانه را به گونه ای طراحی کند که اطلاعات ثبت شده در آن از طریق کمیسیون ماده ۱۰ قانون نحوه فعالیت احزاب و گروه های سیاسی مصوب مجمع تشخیص مصحلت نظام و هیات های اجرایی و نظارت حسب مورد قابل دسترس، حسابرسی و رسیدگی باشد.

مراجع مربوطه موظفند در صورت مشاهده موارد تخلف، آن را به هیات نظارت استان مربوطه گزارش کرده و هیات مذکور پس از بررسی، موارد ذیربط را به مرجع صالح قضایی ارجاع می دهد.

همچنین نمایندگان تبصره ای را به ماده مذکور الحاق کردند که بر اساس این تبصره حکم این ماده از دوره بعد انتخابات مجلس شورای اسلامی اجرا می شود.