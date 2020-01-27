به گزارش خبرنگار مهر، کنفرانس بین‌المللی فلسفه نژاد و بی‌عدالتی نژادی در روزهای ۳۰ و ۳۱ ژانویه ۲۰۲ در دبی- امارات متحده عربی برگزار می‌شود.

محور کلی موضوعات شامل: هویت نژادی، بی عدالتی نژادی و برتری، زیبایی شناسی و نژاد، نظریه انتقادی نژاد، معرفت شناسی جهالت، بینش، پدیده شناسی نژاد، طبقه و نژاد، نژاد و فرهنگ، نژاد و قومیت، نژاد و جنسیت، نژاد و هوش، نژاد و علم و موضوعاتی از این قبیل است.

علاقمندان به موضوعات فوق می‌توانند با ارسال چکیده آثار خود به https://panel.waset.org/conference/2022/01/dubai/ICPRRI/sponsorship در این کنفرانس مشارکت نمایند.

مهلت ارسال آثار تا پایان روز ۱۵ نوامبر ۲۰۲۱ است.

جهت کسب اطلاعات بیشتر به آدرس https://waset.org/philosophy-of-race-and-racial-injustice-conference-in-january-2022-in-dubai مراجعه گردد.