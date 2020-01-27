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۷ بهمن ۱۳۹۸، ۱۰:۵۲

فرمانده بسیج اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان تهران خبرداد؛

اعزام گروه جهادی حیدریون برای خدمت به سیل زدگان سیستان و بلوچستان

اعزام گروه جهادی حیدریون برای خدمت به سیل زدگان سیستان و بلوچستان

تهران-فرمانده پایگاه مقاومت بسیج شهید مطهری (ره) اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان تهران از اعزام گروه جهادی حیدریون برای خدمت به سیل زدگان سیستان و بلوچستان خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، حسن مسعودی صبح دوشنبه در جمع خبرنگاران از اعزام گروه جهادی حیدریون برای خدمت به سیل زدگان سیستان و بلوچستان خبر داد و درباره اعزام این گروه جهادی گفت: کمک به سیل زدگان وظیفه همگانی است و در این میان بسیجیان وزارت جهاد کشاورزی در کنار دیگر دستگاه‌های مختلف و با هدف یاری رساندن به مردم سیل زده عازم مناطق سیل زده شدند.

وی ادامه داد: بسیج در تمام مقتضیات زمانی در صحنه بوده و امروز هم برای توسعه و آبادانی کشور از هیچ تلاشی دریغ نمی‌کند.

مسعودی افزود: اعضای این گروه جهادی با حضور در روستاهای زرآباد و دشتیاری شهرستان‌های کنارک و جاسک واقع در استان‌های سیستان و بلوچستان و هرمزگان و بازدید از اراضی کشاورزی و باغات این مناطق توصیه‌های کارشناسی را برای کاهش خسارت به این اراضی و محصولات ارائه کردند.

بر اساس این گزارش فرمانده پایگاه مقاومت بسیج شهید مطهری (ره) اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان تهران به همراه فرمانده مرکز بسیج وزارت جهاد کشاورزی و جمعی از بسیجیان این وزارتخانه در قالب گروه جهادی حیدریون برای کمک و یاری به هموطنان خسارت دیده ناشی از سیل اخیر عازم مناطق سیل زده استان سیستان و بلوچستان شدند.
 

کد مطلب 4836311

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