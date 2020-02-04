«محمد علی الحوثی» دیدار «البرهان» با «نتانیاهو» را محکوم کرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المسیره، «محمد علی الحوثی» عضو ارشد شورای عالی سیاسی یمن به دیدار «عبدالفتاح برهان» رئیس شورای حاکمیتی سودان با «بنیامین نتانیاهو» نخست وزیر رژیم صهیونیستی واکنش نشان داد.

بر اساس این گزارش، وی در اظهارنظری دیدار رئیس شورای حاکمیتی سودان با نخست وزیر رژیم صهیونیستی را محکوم کرد.

وی دیدار نخست ‎وزیر رژیم صهیونیستی و رئیس شورای انتقالی سودان را دیدار «جلادان» توصیف کرد.

عضو ارشد شورای عالی سیاسی یمن در این خصوص گفت که مردم سودان عبدالفتاح البرهان را نخواهند بخشید.

الحوثی افزود: هدف نتانیاهو از این دیدار، ادامه نقش مزدوران سودانی در جنگ های خارجی در قبال وعده های توخالی به البرهان است.