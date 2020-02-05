افتتاح ۱۶۰ طرح آب و برق با اعتبار ۲۰ هزار میلیارد تومان در کشور

به گزارش خبرنگار مهر، محسن بختیار شامگاه چهارشنبه در مراسم کلنگ زنی عملیات نیروگاه ۴ مگاواتی در محل سد گلپایگان با تبریک ایام الله دهه فجر اظهار داشت: پس از پیروزی انقلاب تاکنون تمام روستاهای بالای ۱۰ خانوار کشور برقرسانی شدند.

وی گفت: قبل از پیروزی انقلاب فقط به چهار هزار و ۳۵۰ روستای کشور برق رسانی شده بود در حالی که پس از انقلاب ۵۷ هزار و ۳۵۰ روستای کشور از نعمت برق برخوردار شدند.

بهره‌مندی ۸۲ روستای کشور از آب سالم و بهداشتی

معاون برنامه ریزی و امور اقتصادی وزیر نیرو تصریح کرد: تاکنون به برکت انقلاب ۸۲ درصد روستاهای کشور از نعمت آب شرب سالم و بهداشتی برخوردار شدند.

وی گفت: عملیات اجرای دو مجتمع آبرسانی از محل سد کوچری به روستاهای شهرستان گلپایگان و خوانسار در حال اجرا است که با پایان این پروژه تمام روستاهای دو شهرستان از آب پایدار سالم و بهداشتی بهره‌مند می‌شوند.

بختیار تصریح کرد: سال ۵۷ ظرفیت نیروگاه‌های کشور هفت هزار مگاوات بود که اکنون به ۸۲ هزار و ۴۰۰ مگاوات رسیده است.

طی ۴۱ سال گذشته ۱۸۱ ید احداث شده است

وی افزود: سال ۵۷ تعداد ۱۹ سد با ظرفیت حدود ۱۳ و نیم میلیون متر مکعب در کشور وجود داشت که طی ۴۱ سال گذشته با تلاش جوانان کشور ۱۸۱ سد با ظرفیت حدود ۵۳ میلیارد متر مکعب آب ساخته شده است.

معاون برنامه ریزی و امور اقتصادی وزیر نیرو گفت: با تلاش وزارت نیرو علی رغم تحریم‌های ظالمانه آمریکا پویش هر هفته "الف ب ایران" طراح و برنامه ریزی شده است.

وی ادامه داد: در نیمه دوم امسال در ۳۱ استان کشور ۲۲۷ طرح بزرگ آب و برق با ارزش سرمایه گذاری ۳۳ هزار میلیارد تومان به بهره‌برداری رسید.

بختیار اضافه کرد: به مناسبت دهه فجر در ۲۲ استان کشور ۱۶۰ طرح آب و برق با اعتباری بالغ بر ۲۰ هزار میلیارد تومان به بهره‌برداری می‌رسد.

پویش "الف ب آب" در کشور اجرا شده است

وی با بیان اینکه پویش "الف ب ایران" در کشور ادامه دارد، گفت: تحریم آمریکایی‌ها فرصت اجرای طرح و زمینه رشد و توسعه کشور را با تکیه بر دانش بومی فراهم کرده است.

معاون برنامه ریزی و امور اقتصادی وزیر نیرو گفت: نخستین نیروگاه ۴ مگاواتی استان اصفهان در محل سد گلپایگان طی دو سال با هدف رفع مشکلات برق و کمک به واحدهای صنعتی شهرستان این شهرستان توسط شرکت منابع آب و نیرو که از بزرگترین شرکت‌های وزارت نیرو است اجرا می‌شود.

وی با اشاره به عملیات مجتمع آبرسانی در محل مسکن مهر گلپایگان گفت: طبق برنامه زمان بندی پیش بینی شده این پروژه احداث و وارد شبکه می‌شود.