  1. استانها
  2. ایلام
۲۱ بهمن ۱۳۹۸، ۷:۵۱

رئیس پلیس راه ایلام:

تردد در محورهای شمالی استان ایلام با زنجیر چرخ امکان پذیر است

تردد در محورهای شمالی استان ایلام با زنجیر چرخ امکان پذیر است

ایلام-رئیس پلیس راه ایلام گفت: به علت بارش برف تردد در محورهای شمالی استان ایلام با زنجیر چرخ امکان پذیر است.

سرهنگ رضا همتی زاده در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه هم اکنون شاهد بارش برف در محورهای شمالی استان هستیم گفت: تردد خودروهای وسیله نقلیه در ورودی و خروجی‌های شمالی استان ایلام با زنجیر چرخ مقدور است.

وی با اعلام این خبر اظهار داشت: با توجه به ریزش نزولات جوی که از شب گذشته سطح استان را فراگرفته است، هم اکنون شاهد بارش برف در تمامی محورهای شمالی و همچنین بارش باران در محورهای جنوبی هستیم.

وی افزود: بر اثر این پدیده، در محورهای شمالی تردد فقط با زنجیر چرخ امکانپذیر است و در محورهای جنوبی نیز پدیده مه گرفتگی و کاهش دید را داریم که می‌طلبد رانندگان با آگاهی و همچنین همراه داشتن تمامی تجهیزات زمستانه در محور مواصلاتی تردد کنند و از انجام هرگونه سفر غیر ضروری خودداری کنند و با عوامل پلیس راه و راهداری همکاری لازم را داشته باشد.

کد مطلب 4849128

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها