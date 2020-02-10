مجالس قرآنی باید همیشه آموزنده باشد

به گزارش خبرگزاری مهر، متن پیام آیتالله العظمی ناصر مکارم شیرازی به مراسم افتتاحیه سیزدهمین دوره مسابقات قرآن دارالقرآن امام علی (بخش برادران) یادواره شهید سپهبد قاسم سلیمانی که در مجتمع یاوران مهدی جمکران برگزار شد، بدین شرح است:
قبل از هر چیز شرکت شما جوانان و عزیزان را در این مراسم پرفیض قرآنی تبریک میگویم. قرآن منبعی سرشار از حکمتها، نکات فلسفی، علمی، اخلاقی و اجتماعی است که به فرموده امیر مؤمنان (ع) هیچکس در کنار قرآن نمینشیند مگر اینکه هنگامیکه از آن مجلس برمیخیزد یا چیزی بر هدایتش افزودهشده یا از اشتباهاتش کاسته میشود.
امیدوارم پیام این حدیث شریف مولی امیر مؤمنان (ع) را بشنویم و بدانیم که مجالس قرآنی ما همیشه باید آموزنده باشد. البته لازم است محصول این جلسات منتشر شده و از طریق فضای واقعی و مجازی همگان از آن بهرهمند شوند.
بار دیگر به همه شما عزیزان و دستاندرکاران این مراسم تبریک عرض نموده و امیدوارم که در سایه قرآن، همیشه موفق و سربلند باشید و روح آن عالم بزرگ و فرزانه، علامه طباطبایی که این دارالقرآن بیت شریف ایشان بوده و به نام ایشان نامیده شده است از این مجلس قرآنی فیض ببرند.
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