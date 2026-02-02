مهدی یاوران سال در همایش دکترین مهدویت تجلیل شدند

به گزارش خبرنگار مهر، هم‌زمان با برگزاری بیست‌ویکمین همایش بین‌المللی دکترین مهدویت که ظهر دوشنبه در شبستان بقیع آستان مقدس مسجد جمکران برگزار شد، ۱۷ نفر از فعالان و خادمان عرصه مهدویت به عنوان مهدی‌یاوران سال معرفی و مورد تجلیل قرار گرفتند.

در این مراسم که با حضور جمعی از اندیشمندان، پژوهشگران و فعالان فرهنگی برگزار شد، از تلاش‌ها و فعالیت‌های مهدی‌یاوران در حوزه‌های علمی، پژوهشی، رسانه‌ای، فرهنگی، تبلیغی و هنری قدردانی به عمل آمد و نقش آنان در ترویج و تعمیق فرهنگ انتظار مورد تأکید قرار گرفت.

پدران شهید اسدی و شهید قاسمی دو شهید اغتشاشات در قم، دکتر احمد پهلوانیان معاون صدای صدا سیمای جمهوری اسلامی ایران، دکتر سیده زهره برقعی استاد جامعه الزهرا، دکتر ایرج فیلی از دانشگاه امام حسین(ع)، مهدی عابدینی نویسنده کتاب روبه‌پایان، سید مهدی حسین‌پور نویسنده کتاب در مورد یهود، مهدی افراسیابی مبلغ بتر، صغری فهیمی مبلغ برتر، فاطمه وحید نیا طلبه سطح 2 جامعه الزهرا، سید مجتبی رسول نژاد کارشناس ارشد حقوق، سید علیرضا تقوی پژوهشگر پژوهشکده مطالعات تمدنی شهید صدر، آزاده مرزبان فعال مهدوی در شر ازنا، ارجمندیان فعال مهدوی، عاطفه سادات مدیر نژاد و مرضیه سیامک تدوین‌کننده مجموعه آثار هنری حسینی به عنوان مهدی یاوران سال بیست و یکمین همایش دکترین مهدویت معرفی شدند.

در بخش دیگری از این آیین، از ۹ عنوان کتاب و نشریه تخصصی در حوزه مهدویت رونمایی شد که این آثار با هدف تعمیق پژوهش‌های علمی، پاسخ‌گویی به مسائل نظری و تقویت ادبیات مهدوی در فضای علمی و فرهنگی کشور تدوین شده‌اند.

از جمله کتاب‌های رونمایی‌شده می‌توان به آثار علمی با موضوع بررسی علل غیبت امام دوازدهم (عج) و تحلیل وضعیت اخلاقی و اجتماعی جامعه در حکومت مهدوی اشاره کرد. همچنین چند فصل‌نامه علمی و پژوهشی تخصصی در حوزه مهدویت که حاصل تلاش پژوهشگران و مراکز علمی کشور است، در معرض دید علاقه‌مندان قرار گرفت.

برگزاری این آیین در حاشیه بیست‌ویکمین همایش بین‌المللی دکترین مهدویت، با هدف تکریم فعالان اثرگذار، حمایت از تولیدات علمی و تقویت جریان پژوهش‌های مهدوی انجام شد و مورد استقبال حاضران قرار گرفت.