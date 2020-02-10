به گزارش خبرگزاری مهر، حیدر قاسمی در جلسه ستاد انتخابات استان با بیان اینکه جلسات ستاد انتخابات برای پیگیری امورات مربوط به انتخابات به صورت مرتب تشکیل میشود، اظهار کرد: در این جلسه دو نفر از فرمانداران گزارشی از حوزه انتخابیه شهرستان محل خدمت خود دادند.
معاون سیاسی، امنیتی و امور اجتماعی استانداری اصفهان با اشاره به این مطلب که اعضای شعب اخد رأی را هیأتهای اجرایی انتخاب و تعیین میکنند، گفت: بر اساس تجربههایی که از سالهای پیش وجود داشته است، شعباتی که ازدحام بیشتر دارند و در سالهای پیش مراجعات بیشتری داشتهاند از ستاد انتخابات کشور درخواست شده است که تعداد عوامل اجرایی اخذ رأی در این شعبات از پنج نفر به هفت نفر افزایش پیدا کند.
وی ادامه داد: همچنین با هماهنگی و تمهیداتی که صورت گرفته است همه شعب اخذ رأی مجهز به دستگاه الکترونیکی احراز هویت خواهند بود و اگر کد ملی فرد رأی دهنده در هر شعبهای به ثبت رسید قطعاً نمیتواند در شعبه دیگری اقدام به دادن رأی دوباره کند.
قاسمی با بیان اینکه قطعاً برای تأمین این دستگاهها و هماهنگی لازم با شورای نگهبان با وجود زمان اندکی که وجود داشت، کار ویژهای انجام شد، اضافه کرد: تقریباً زیرساختهای لازم از جمله امکان ارتباط مخابراتی به طور کامل برقرار شده و آمادگی لازم برای احراز هویت الکترونکی رأی دهندگان وجود دارد.
وی با اشاره به اینکه تمام فرآیند اخد رأی به صورت الکترونیکی انجام نخواهد شد، گفت: با وجود دستگاههای احراز هویت الکترونیکی، فعلاً تنها ثبت و احراز هویت به صورت الکترونیکی انجام میشود.
معاون سیاسی، امنیتی و امور اجتماعی استانداری اصفهان تعداد کل شعبات استان در یازدهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی را ۲۸۳۶ شعبه عنوان کرد و ادامه داد: در حال حاضر تعرفههای اخد رأی در حوزههای انتخاباتی توزیع شده و در ب مخازن با هماهنگی هیأت نظارت مهر و موم شده و نگهداری میشود و روز انتخابات میان شعبات توزیع خواهد شد.
وی تعداد عوامل اجرایی انتخابات استان اصفهان را که شامل اعضای شعب، عوامل حفاظت که عموماً از نیروی انتظامی هستند، نیروهای بازرسی، نماینده فرماندار، عوامل نظارت و تمامی کسانی که در شعب همکاری میکنند در حدود ۶۰ هزار نفر دانست.
قاسمی همچنین در خصوص زمان آغاز تبلیغات کاندیداهای انتخاب مجلس شورای اسلامی اعلام کرد: از ساعت صفر روز ۲۴ بهمنماه، تبلیغات آغاز میشود و به مدت یک هفته تا ساعت ۸ روز یکم اسفندماه ادامه خواهد داشت و بعد از این زمان تبلیغات غیر قانونی خواهد بود.
به گزارش مهر، یازدهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی در تاریخ دوم اسفندماه ۱۳۹۸ در سراسر کشور برگزار خواهد شد.
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