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۲۹ بهمن ۱۳۹۸، ۸:۲۰

کشف ۱۹ قلم کالای قاچاق از هایپرمارکت معروف پایتخت

کشف ۱۹ قلم کالای قاچاق از هایپرمارکت معروف پایتخت

بازرسان واحد پیشگیری از قاچاق اقلام سلامت محور دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی از یک هایپر مارکت در منطقه یک تهران ۱۹ قلم کالای قاچاق و غیر مجاز کشف و ضبط کردند.

به گزارش خبرگزاری مهر، کارشناسان واحد پیشگیری از قاچاق اقلام سلامت محور معاونت غذا ودارو و شبکه بهداشت و درمان شمیرانات ضمن بازرسی از این هایپر مارکت موفق به کشف کالاهای قاچاق و غیر مجاز آرایشی، بهداشتی ، خوراکی و آشامیدنی شدند.

در این بازرسی که پیرو تذکرات قبلی به متصدی هایپر مارکت صورت گرفت، تمام اقلام غیر مجاز مذکور توسط بازرسان  جمع آوری شد و به انبار معاونت غذا و دارو منتقل شد.

بر اساس این گزارش ارزش ریالی کالاهای مذکور ۱۲۰ میلیون ریال تخمین زده شده و پرونده تخلف نیز به منظور بررسی بیشتر به مراجع قضائی ارسال گردید.

کد مطلب 4855634

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