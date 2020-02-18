کشف ۱۹ قلم کالای قاچاق از هایپرمارکت معروف پایتخت

به گزارش خبرگزاری مهر، کارشناسان واحد پیشگیری از قاچاق اقلام سلامت محور معاونت غذا ودارو و شبکه بهداشت و درمان شمیرانات ضمن بازرسی از این هایپر مارکت موفق به کشف کالاهای قاچاق و غیر مجاز آرایشی، بهداشتی ، خوراکی و آشامیدنی شدند.

در این بازرسی که پیرو تذکرات قبلی به متصدی هایپر مارکت صورت گرفت، تمام اقلام غیر مجاز مذکور توسط بازرسان جمع آوری شد و به انبار معاونت غذا و دارو منتقل شد.

بر اساس این گزارش ارزش ریالی کالاهای مذکور ۱۲۰ میلیون ریال تخمین زده شده و پرونده تخلف نیز به منظور بررسی بیشتر به مراجع قضائی ارسال گردید.