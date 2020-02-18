  1. ورزش
  2. فوتبال ایران
۲۹ بهمن ۱۳۹۸، ۹:۵۱

دیاباته حداقل دو بازی آینده استقلال را از دست می‌دهد

دیاباته حداقل دو بازی آینده استقلال را از دست می‌دهد

بر اساس آنچه که در خصوص زمان بازگشت مهاجم خارجی استقلال به ایران اعلام شد، وی حداقل بین ۲ تا ۳ بازی آینده تیمش را هم از دست خواهد داد.

به گزارش خبرنگار مهر، در خلال بازی روز گذشته استقلال مقابل الاهلی نقل قولی از اسماعیل خلیل زاده سرپرست مدیرعاملی آبیها مطرح شد که در این نقل قول زمان بازگشت دیاباته به تهران تا ۱۰ روز آینده اعلام شده بود.

مهاجم گلزن تیم استقلال که چندی پیش دچار مصدومیت شد و بعد از مسجل شدن دوره درمانش برای دیدار با خانواده مرخصی گرفت و از ایران رفت، در صورتی که ۱۰ روز بعد به تهران بازگردد، حداقل بین ۲ تا ۳ بازی آینده آبی پوشان را هم از دست خواهد داد. این در صورتی است که او مصدومیت را کامل پشت سر گذاشته و به آمادگی کامل رسیده باشد.

آبی پوشان روز ۴ اسفند در لیگ برتر میزبان ذوب آهن هستند و ۸ اسفند نیز باید در سیرجان به مصاف گل گهر بروند. شاگردان مجیدی روز ۱۲ اسفند نیز در هفته سوم لیگ قهرمانان آسیا به مصاف الوحده امارات می رود و در صورتی که قرار باشد دیاباته تا ۱۰ روز آینده به تهران برگردد، درست پیش از سفر به دبی به تهران خواهد رسید که حتی اگر کاملا آماده هم باشد، شاید خیلی منطقی به نظر نرسد که از او در این بازی استفاده شود.

حتی اگر دیاباته مقابل الوحده هم به میدان برود (که بعید است)، او لااقل ۲ بازی آینده تیمش مقابل ذوب آهن و گل گهر در لیگ برتر را از دست خواهد داد و احتمال این که دیدار الوحده هم به این بازیها اضافه شود وجود دارد. 

کد مطلب 4855710

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها