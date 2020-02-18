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۲۹ بهمن ۱۳۹۸، ۱۰:۵۵

 حسینی میلانی:

فعالیت معدن در ارتفاعات جنوبی توچال موجب خطر سیلاب می‌شود

فعالیت معدن در ارتفاعات جنوبی توچال موجب خطر سیلاب می‌شود

عضو شورای اسلامی شهر تهران، گفت: بیم آن می رود فعالیت معدن سنگ سبز واقع در منطقه ۲ شهرداری، خطر سیلاب را برای مناطق کوهستانی پایین‌دست ایجاد کند.

به گزارش خبرنگار مهر، سید آرش حسینی میلانی، صبح سه شنبه در یکصد و نود و نهمین جلسه علنی صحن شورای شهر تهران در تذکری به شهرداری منطقه ۲ تهران، افزود: ارتفاعات توچال جنوبی به عنوان یکی از نمادهای مهم میراث طبیعی تهران از گذشته تحت حفاظت شهرداری تهران به عنوان حریم شمالی پایتخت بوده است.

وی با اشاره به فعالیت یک معدن در ارتفاعات توچال جنوبی، اظهار داشت: متاسفانه معدن سنگ سبز واقع در کوی فراز در منطقه ۲ شهرداری، اخیراً مجدداً فعال شده و بیم آن می‌رود که فعالیت این معدن تخریب کوهستان را شدت بخشیده و در ایام بارندگی، خطر سیلاب را برای مناطق کوهستانی پایین دست خود ایجاد می‌کند.

عضو شورای شهر تهران ادامه داد: با توجه به ماده ۶۰ برنامه سوم، به شهرداری تهران تذکر می‌دهم در اسرع وقت و در چارچوب ضوابط قانونی حفاظت از حریم و با همکاری اداره کل محیط زیست تهران، عملیات معدن‌کاری را در منطقه مذکور متوقف کرده و گزارش دقیقی درباره احیای منابع طبیعی عرصه مذکور به شورای شهر ارسال کند.

کد مطلب 4855780
نورا حسینی

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