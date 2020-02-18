آمار ثبت نام زوج های استاد و غیرایرانی در مراسم ازدواج دانشجویی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از مرکز ارتباطات و اطلاع رسانی نهادنمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه ها، مهدی غلامی مقدم گفت: طی سه ماه مهلت ثبت نام این دوره از مراسم ازدواج دانشجویی، بیش از ۱۸۵۰۰ زوج دانشجو و ۱۹۰ زوجِ استاد از دانشگاه های سراسر کشور ثبت نام کرده اند.

وی با بیان اینکه از این تعداد، تاکنون حدود 6 هزار زوج در قالب ۱۱ کاروان به مشهدمقدس مشرف شده اند، افزود: در میان ثبت نام کنندگان، ۱۲ هزار و ۵۰۰ زوج، زیارت اولی و ۶۳ زوج غیرایرانی حضور دارند.

دبیر ستاد ازدواج دانشجویی در تشریح برنامه های درنظر گرفته شده برای شرکت کنندگان در مراسم اظهار کرد: سه روز اقامت رایگان در مشهد، مراسم فرهنگی معنوی در حرم مطهر رضوی، کارگاه آموزشی و جشن ازدواج با برنامه های مفرح، برگزاری مسابقات و اهدای جوایز، حضور در مناجات سحرگاهی حرم مطهر، ارائه مشاوره های فردی و گروهی از برنامه های پیش بینی شده برای زوج های دانشجو است.

غلامی مقدم با اشاره به ارتقای کیفیت هتل های محل اسکان دانشجویان و نزدیکی مسیرشان تا حرم مطهر رضوی، اضافه کرد: بیش از ۳۰۰ اتاق درنظر گرفته شده، کمتر از پنج دقیقه تا حرم مطهر فاصله دارند.

وی خاطرنشان کرد: همچنین طی تفاهم نامه ای که با مدیرعامل یکی از شرکت قطارهای مسافربری صورت گرفته است، کلیه زوج های دانشجو که کد ملی آنان در سامانه ثبت نام ازدواج دانشجویی، درج و ثبت نامشان تایید شده است از تخفیف ۲۵ درصدی بلیط بهره مند می شوند.

گفتنی است طی مدت برگزاری بیست و سومین دوره مراسم ازدواج دانشجویی، حدود ۲۰ هزار زوج در قالب سی کاروان به مشهدمقدس مشرف می شوند.