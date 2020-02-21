سوز سرما مانع حضور نشد/ انگشت های اشاره رنگ انتخاب گرفت

خبرگزاری مهر - گروه استان‌ها: بالاخره روز انتخابات یازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی به نقطه آخر رسید و امروز مردم کردستان در سراسر این استان با حضور در پای صندوق‌های اخذ رأی، کاندیدای اصلح خود را راهی مجلس خواهند کرد.

هوای کردستان در ۴۸ ساعت گذشته کاملاً بارانی بود و شب گذشته بارش‌ها قطع شد و امروز علیرغم اینکه بارانی را شاهد نبودیم اما با سوز سرمای صبحگاهی انتظار می‌رفت شاهد حضور مردم در پای صندوق‌های رأی در ساعات اولیه آغاز رأی گیری نباشیم اما سوز سرما هم مانع حضور مردم پای صندوق‌های رأی نشد.

در همان دقایق اولیه مردم انقلابی و همیشه در صحنه کردستانی در شعب اخذ رأی حضور یافتند تا ارادت و اعتقاد خود به نظام را به نمایش بگذارند و پیام نفرت خود را از دشمنانی که قصد داشتند بین انان و نظام فاصله بیاندازند، اعلام کنند.

در روزهای گذشته نیز مسئولان، احزاب و گروه‌های مختلف در بیانیه‌های جداگانه ای مردم را برای حضور حداکثری در انتخابات ترغیب کردند و از آنان دعوت کردند تا با رای خود و انتخاب نمایندگان اصلح در سرنوشت خود و کشور نقش افرینی کنند.

از همین رو خود مسئولان از اولین کسانی بودند که با حضور در شعب مختلف اخذ رأی در سراسر استان رای خود را به صندوق انداختند و مردم نیز در همان دقایق اولیه آغاز رأی گیری در شعب اخذ رای حضور یافتند.

انتظار می‌رفت با وجود سرمای هوا در ساعات اولیه صبح میزان مشارکت کم باشد اما به گفته رئیس ستاد انتخابات کردستان میزان مشارکت تا این لحظه در سطح استان بسیار مناسب بوده است.

حسین خوش اقبال در گفت و گو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: با وجود بارش برف در شبانه روز گذشته در برخی از نقاط استان و بسته شدن تعدادی از راه‌های ارتباطی روستایی, به همت راهداری تمامی راه‌ها بازگشایی شد و صندوق خای اخذ رأی در حال حاضر در تمامی شعب در نظر گرفته شده مستقر است.

وی گفت: بنا بر امارهای رسیده از شعب مختلف اخذ رأی در سطح استان خوشبختانه تا این لحظه میزان مشارکت مردم بسیار مناسب بوده و پیش بینی می‌شود از بعد از ظهر با بهتر شدن شرایط اب و هوایی میزان استقبال برای حضور در انتخابات بیشتر نیز شود.

جنب و جوش کردستانی‌ها برای حضور در انتخابات این دوره مجلس شورای اسلامی به ویژه در بین رای اولی‌ها در نوع خود جالب توجه است و به همین دلیل در جریان تشکیل صف‌های طولانی چهره‌های جوان بیش از پیش خود را نمایان می‌کند.

در صف طولانی تشکیل شده در مسجد جامع شهر سنندج وحید که برای اولین بار می‌خواهد در این دور از انتخابات شرکت کند، به خبرنگار مهر گفت: احساس بسیار خوبی دارم چرا که از امروز می‌توانم در تعیین سرنوشت کشورم موثر و مفید باشم.

این جوان سنندجی با اشاره به اهمیت حضور مردم در این دوره از انتخابات، گفت: بدون شک حضور مردم پیام بسیار واضحی برای همه دشمنان این مرز و بوم دارد و مردم با حضور خود اعلام می‌کنند که در هر شرایطی آماده دفاع از میهن و انقلاب خود هستند.

از دیگر شهرهای استان کردستان نیز خبر می‌رسد که میزان حضور و مشارکت مردم در انتخابات امروز مجلس شورای اسلامی قابل توجه و حماسی بوده است.

بر اساس گزارشهای خبرنگاران مهر از شهرهای مختلف استان کردستان هم اکنون و علیرغم اقامه نماز جمعه در مساجد صف‌های طولانی برای حضور و مشارکت مردم تشکیل شده است.

استان کردستان دارای پنج حوزه انتخابیه و شش نماینده در مجلس شورای اسلامی است که حوزه انتخابیه سنندج شامل شهرستان‌های سنندج، کامیاران و دیواندره با نماینده، حوزه انتخابیه بیجار با یک نماینده، حوزه انتخابیه قروه شامل شهرستان‌های قروه و دهگلان با یک نماینده، حوزه انتخابیه سقز شامل شهرستان‌های سقز و بانه با یک نماینده و حوزه انتخابیه مریوان شامل شهرستان‌های مریوان و سروآباد با یک نماینده است.