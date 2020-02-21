امام جمعه همدان رای خود را به صندوق انداخت

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله حبیب الله شعبانی موثقی پیش از ظهر جمعه با حضور در شعبه ۳۵ اخذ رأی همدان در انتخابات یازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی شرکت کرد و رأی خود را به صندوق انداخت.

نماینده ولی فقیه در استان همدان در جمع خبرنگاران گفت: کمترین اثر حضور مردم این است که نشان می‌دهد فشارها بر جمهوری اسلامی اثرگذار نیست؛ اگرچه گاهی گلایه مندی هایی هم وجود دارد.

آیت الله حبیب الله شعبانی با بیان اینکه کشور نیاز به مجلس قوی و کارآمد دارد و مردم با حضور خود می‌توانند در تعیین سرنوشت کشور و انتخاب افراد شایسته سهیم باشند، گفت: ملت عزیز ما عظمتی در شهادت سردار سلیمانی و راهپیمایی ۲۲ بهمن خلق کردند که حضور در این صحنه‌ها تکمیل کننده آن حماسه خواهد بود.