برقراری امنیت کامل در شعب اخذ رأی گلستان

به گزارش خبرنگار مهر، سردار روح الامین قاسمی ظهر جمعه با اشاره به حضور حماسی مردم در انتخابات دوم اسفند، اظهارکرد: بنا به فرمایش رهبر معظم انقلاب، روز انتخابات، جشن ملی است لذا اقشار مختلف مردم با مشارکت حداکثری خود این روز تاریخی را جشن خواهند گرفت.

وی با اشاره به اهمیت این حضور در اقتدار و امنیت کشور، افزود: دشمنان از اتحاد و بصیرت ملت ایران هراس داشته و این حضور، آنها را از رسیدن به نقشه های پلیدشان ناامید می کند.

قاسمی در ادامه تصریح کرد: پلیس استان همچون سنوات گذشته با آمادگی کامل و حضور فعال در تمامی محل های اخذ رأی، نظم و امنیت را تامین کرده و هیچ مشکلی در این راستا وجود ندارد.

این مقام ارشد انتظامی گلستان در پایان تاکید کرد: نیروی انتظامی با تمام توان، تا پایان فرآیند اخذ رأی و بعد از آن آماده خدمت رسانی به شهروندان محترم است.