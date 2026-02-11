به گزارش خبرنگار مهر، همزمان با فرارسیدن سالروز پیروزی شکوهمند انقلاب اسلامی، مردم انقلابی و همیشه در صحنه از دقایق اولیه صبح چهارشنبه ۲۲ بهمن ۱۴۰۴ با حضوری گسترده در مسیر راهپیمایی، بار دیگر صحنه‌ای از همدلی و اتحاد ملی را به نمایش گذاشتند.

از ساعت ۹ صبح، جمعیت اقشار مختلف مردم، خانواده‌ها، جوانان و نوجوانان با در دست داشتن پرچم‌های سه‌رنگ جمهوری اسلامی ایران و سردادن شعارهای انقلابی، حرکت خود را از تقاطع بیمارستان شهید رحیمی (خیابان پاسداران) آغاز کرده و به سمت مقابل فرهنگسرای شهر در بلوار شهید صیاد شیرازی در حرکت هستند.

حضور پرشور مردم از همان لحظات ابتدایی آغاز مراسم، جلوه‌ای از پایبندی به آرمان‌های انقلاب اسلامی و تجدید میثاق با شهدا و امام شهدا را به تصویر کشید.

این مراسم با سخنرانی حجت‌الاسلام والمسلمین شیرازی، رئیس سازمان عقیدتی و سیاسی فراجا، در محل پایانی مسیر همراه خواهد بود.

از همان دقایق نخست، شکوه حضور مردمی بار دیگر برگ زرینی به دفتر افتخارات این سرزمین افزود.