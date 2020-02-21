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۲ اسفند ۱۳۹۸، ۱۳:۳۹

رئیس هیات نظارت بر انتخابات استان مرکزی خبر داد؛

حضور بیش از ۷ هزار ناظر در جریان برگزاری انتخابات در استان مرکزی

حضور بیش از ۷ هزار ناظر در جریان برگزاری انتخابات در استان مرکزی

اراک- رییس هیأت نظارت بر انتخابات استان مرکزی گفت: در استان مرکزی بیش از ۷ هزار ناظر به عنوان نماینده هیأت نظارت در کنار هیأت اجرایی در امر برگزاری انتخابات، مشغول به انجام وظیفه هستند.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام امیدرضا مبارک آبادی ظهر جمعه در تشریح آخرین آمار رأی گیری استان در جمع خبرنگاران اظهار داشت: شرکت در انتخابات یک جهاد عمومی است و از لحظه آغاز اخذ رأی تاکنون شنیده‌ها حاکی از استقبال مردم در سطح کشور و استان بوده است.

وی ادامه داد: با توجه به تعاملات و اقدامات صورت گرفته در هیأت‌های نظارت و اجرایی انتخابات و تعاملات با وزارت کشور که پیش از این آغاز شده بود، در حال مشاهده ثمرات آن در سطح استان هستیم.

رئیس هیأت نظارت بر انتخابات استان مرکزی گفت: امروز در سطح استان بیش از ۷ هزار نفر از قبیل سرناظر، مسئول و ناظر به عنوان نماینده هیأت نظارت در کنار هیأت اجرایی در استان مشغول به انجام وظیفه هستند.

حجت الاسلام مبارک آبادی افزود: وظیفه هیأت اجرایی صیانت و پاسداری از آرای مردم است و با هماهنگی‌های به عمل آمده با روال خوبی مواجه هستیم.

رئیس هیأت نظارت بر انتخابات استان مرکزی بیان داشت: همانطور که حضور مردم در ساعات اولیه را در پای صندوق‌های رأی شاهد بودیم، امیدواریم مردم حضور در این انتخابات را به ساعات پایانی روز موکول نکنند.

وی گفت: با توجه به موضوعات بهداشتی و راه اندازی عملیات روانی نسبت به بیماری کرونا توسط دشمن با اقدام به موقع شورای نگهبان و وزارت کشور این عملیات روانی خنثی شده، بر همین اساس استفاده کردن از اثر انگشت در تعرفه‌های اخذ رأی به صورت اختیاری است.

کد مطلب 4858657

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