افشاگری آذری از جلسه محرمانه فیفا و AFC برای تدوین اساسنامه ایران

به گزارش خبرنگار مهر، سعید آذری درباره ایرادات اساسنامه فدراسیون فوتبال در آستانه انتخابات این فدراسیون گفت: امروز با آقای شکوری (سرپرست دبیر کلی فدراسیون فوتبال) صحبت می‌کردم. این اساسنامه طبق مصوبات قبلی باید در مجمع بعدی لحاظ شود و نیاز است ۹ نفر دیگر از اعضای مجمع درخواست بدهند. در این صورت دبیر کل موظف است در اولین مجمعی که در پیش است این بحث را مطرح کند و در مورد مفاد اساسنامه قبل از انتخاب رئیس صحبت کنند. الان ما باید ۹ نفر را پیدا کنیم.

همه دنبال ارتباط خودشان هستند

وی در پاسخ به این سوال که آیا فعالیتی برای انتخابات فدراسیون انجام داده است؟ تصریح کرد: من فعالیتی نمی‌کنم. وقتی هم برای هیأت رئیسه ثبت نام کردم با کسی تماس نگرفتم که اسم مرا جزو ۵ نفر خود قرار بدهد. ایراد مجمع این است که تمام عزیزان دنبال ایجاد ارتباط هستند. بعد از ثبت نام، تمام اعضای مجمع نام و رزومه افرادی که ثبت نام کردند را می‌دانستند. اگر می‌خواستند به سابقه و رزومه رأی بدهند نیاز نبود با دیگران تماس بگیرند و بگویند فرم پر کنند.

۹ مَرد دیگر در مجمع پیدا می‌شود؟

عضو مجمع فدراسیون فوتبال در گفتگو با رادیو تهران خاطرنشان کرد: می‌خواهم بدانم در مجمع، ۹ مرد دیگر پیدا می‌شود که ایراداتی که گفتم را حداقل بخوانند و در فرصت باقیمانده به میدان بیایند و به دبیر کل فدراسیون نامه بزنند؟

فیفا بزرگ‌تر است یا فدراسیون ایران؟

آذری گفت: فیفا بزرگترین سازمان حاکمیتی فوتبال جهان است. اگر هر یک از اعضای فیفا در کنگره سالیانه به این نتیجه برسند که اساسنامه فیفا حتی در یک بند ایراد دارد، کافی است با دبیر کل مکاتبه کنند و پیشنهاد آنها را باید صرفاً دو عضو تأیید کند. فیفا بزرگ‌تر است یا فدراسیون ما که باید پیشنهاداتش را ۱۰ نفر تأیید کنند؟

مهندسی نه، کارشان دلالی است

مدیرعامل باشگاه فولاد در ادامه تاکید کرد: شما ۹ مرد دیگر را پیدا کن تا بحث اساسنامه را پیگیری کنند. این اتفاق مرد می‌خواهد. بحث مهندسی انتخابات را مدام مطرح می‌کنند. شأن مهندسان این مملکت این است؟ چرا هرکسی کار اشتباه می‌کند، به نام مهندسی عنوان می‌شود؟ باید اسم این کارها را «زد و بند» گذاشت چون به دلالی شبیه است. شأن کار مهندسی را نباید پایین آورد. بنده یک ماه پیش بیانیه دادم که فوتبال حق آذری و آذری‌ها نیست و هنوز روی حرفم هستم. هنوز جای خالی پروین‌ها و دایی ها و جباری‌ها در فوتبال خالی است. کلیه کسانی که بالای ۱۰۰ بازی ملی دارند حقشان است در مجمع و انتخابات فوتبال باشند.

افشاگری از جلسات محرمانه فیفا و AFC برای اساسنامه ایران

آذری در ادامه به جلسات محرمانه فیفا و کنفدراسیون فوتبال آسیا برای تدوین اساسنامه جدید فدراسیون ایران اشاره کرد و گفت: این موضوع را برای اولین بار می گویم و هرکسی توانست، آنرا تکذیب کند. در ماه آگوست سال ۲۰۱۹ خانم الیوس لارا و آقای الکساندر از فیفا و آقای کتل از کنفدراسیون آسیا به ایران آمدند. آنها ۱۰ روز در فدراسیون و سازمان لیگ حضور داشتند و اساسنامه‌ای برای فدراسیون فوتبال ایران تهیه شد. آقای تاج، ساکت، بهاروند و نماینده وزارت در این جلسات شرکت کردند و اساسنامه جدیدی تهیه شد. هرکسی می‌گوید آذری دروغ می‌گوید، بیاید و تکذیب کند.

اساسنامه فیفا بر اساس قوانین سوئیس ثبت شده است

عضو مجمع فدراسیون فوتبال اظهار کرد: این اساسنامه نوشته شد. قرار شد جلسه نهایی بگذارند. آقایان در وزارت ورزش روی بعضی از تعاریف نظراتی داشتند. بعضی از نظراتشان هم به حق بود. اساسنامه فیفا قبل از انتشار، بندی به نام بند تعاریف دارد. کلیه مفاهیم، کلید واژه دارند. فیفا در اساسنامه اش می‌گوید کشور به دولتی القا می‌شود که توسط جامعه بین المللی با مرز مشخص به رسمیت شناخته شود. دولت در اساسنامه فیفا و جود دارد و فیفا خودش اساسنامه را بر اساس قوانین مدنی کشور سوئیس ثبت کرده است. این دو پیام دارد. اول اینکه اساسنامه پیرو قوانین دولتی ثبت شده است. دوم اینکه وقتی اساسنامه فیفا در مرکز تجاری زوریخ ثبت می‌شود یعنی فیفا یک شرکت تجاری است و از قوانین آنجا پیروی می‌کند. برای همین است که اف. بی. آی سه سال پیش تمام اسناد و مدارک فیفا را استخراج کرد.

اساسنامه جدید به خاطر اختلاف وزارت و فدراسیون مسکوت مانده است

آذری افزود: اختلافی که بین وزارت ورزش به عنوان نماینده دولت و فدراسیون وجود داشت باعث شد تا این اساسنامه جدید مجدداً مسکوت بماند ولی فیفا مرتب پیگیری می‌کند که چرا اساسنامه جدید به تصویب دولت شما نمی‌رسد و فدراسیون این را در مجمع تصویب نمی‌کند. البته مهدی تاج پیش از استعفایش تلاش می‌کرد اساسنامه را ثبت کند. بزرگترین مشکلی که در اساسنامه است، تعریف فدراسیون فوتبال است. آقایان در وزارت ورزش اذعان دارند باید به نقش دولت در این اساسنامه اشاره شود و ماهیت فدراسیون فوتبال به عنوان یک نهاد عمومی غیر دولتی یا دولتی مشخص شود.

از اساسنامه فیفا سو استفاده کردیم

عضو مجمع فدراسیون فوتبال ادامه داد: فیفا در اساسنامه خودش اذعان دارد دخل و تصرف سیاسی نباید در قوانین فوتبال رخ بدهد ولی ما از این بحث سو استفاده کرده ایم.

در اساسنامه جدید به ماده قانونی دولت اشاره نشده است

آذری در پاسخ به این سوال که آیا در حال حاضر بحث حضور بازنشسته‌ها در انتخابات دخالت دولت محسوب می‌شود؟ گفت: وقتی نقش دولت تعیین نشده باشد، این بحث می‌شود دخالت. ولی در اساسنامه‌ای که آقایان تصویب کردند، به هیچ ماده قانونی دولت اشاره نشده است. اگر به قانون مدنی کشور اشاره شده بود، می‌توانستند بگویند با استناد قوانین ما، ورود بازنشستگان به مجمع غیر قانونی است.

اگر فدراسیون ثبت تجاری نشده باشد تمام اقداماتش غیر قانونی است

وی یادآور شد: شما الان با اداره ثبت شرکت‌های استان تهران تماس بگیرید و ببینید فدراسیون به عنوان یک شرکت تجاری ثبت شده است یا خیر. یک شرکت، نهاد یا مؤسسه باید در ثبت شرکت‌ها به یک نامی ثبت شده باشد و تابع یکسری قوانین باشد. اگر فدراسیون ثبت نشده باشد، کلیه اقداماتی که انجام داده غیر قانونی است. مهمترین اتفاقی که افتاده، اساسنامه‌ای که با آن انتخابات برگزار می‌شود نه به تصویب فیفا رسیده و نه در کشورمان ثبت شده است.

هرکسی دنبال سهمش از سفره فوتبال است

آذری درباره اینکه آیا انتخابات ۲۵ اسفند فدراسیون باید به تعویق بیافتد؟ اظهار کرد: اگر ۹ مرد را در فوتبال مملکت پیدا کنید و حداقل شهامت خواندن آنچه که گفتم را داشته باشند، این اتفاق می‌افتد. زد و بندی شده تا هرکسی انتخابات را برگزار کند و سهمش را از سفره فوتبال بردارد و برود دنبال کارش. تاسفم این است که رسانه‌ها به حق و حقوقشان واقف نیستند. ماده پنج اساسنامه می‌گوید گسترش روابط دوستانه با بازیکنان، باشگاه‌ها و … نقش رسانه‌ها در این ماده کجاست؟ مگر رسانه‌ها یکی از پازل‌های مهم فوتبال نیستند؟ چرا اسم تمام اعضای درگیر در فوتبال برای گسترش ارتباطات فدراسیون هست ولی نام رسانه‌ها نیست؟