  1. استانها
  2. زنجان
۷ اسفند ۱۳۹۸، ۹:۴۸

مدیرکل کمیته امداد زنجان:

۶۸.۷ میلیارد تومان کمک‌معیشت به مددجویان زنجان پرداخت شد

۶۸.۷ میلیارد تومان کمک‌معیشت به مددجویان زنجان پرداخت شد

زنجان-مدیرکل کمیته امداد زنجان، گفت: طی سالجاری۶۸.۷ میلیارد تومان کمک‌معیشت به مددجویان زنجان پرداخت شده است.

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از کمیته امداد استان زنجان، هدایت صفری گفت: طی سالجاری بیش از ۶۸.۷ میلیارد تومان کمک‌معیشت به مددجویان استان پرداخت شده است.

وی با بیان اینکه ۲۵ هزار و ۱۴۶ مددجوی تحت حمایت کمیته امداد مشمول دریافت خدمات کمک‌معیشت دائمی این نهاد در استان هستند، اظهار کرد: خدمات این نهاد در بخش‌های مختلف بر اساس نیازهای گروه‌های مختلف مددجویی تحت حمایت ارائه می‌شود.

مدیرکل کمیته امداد زنجان، تصریح کرد: در کنار توجه به توانمندسازی مددجویان تحت حمایت کمیته امداد ارائه خدمات ضروری و موردنیاز جامعه هدف ازجمله پرداخت کمک‌هزینه جهیزیه و ازدواج به زوج‌های جوان نیازمند، وام‌های ضروری و کارگشایی و پرداخت کمک‌هزینه تحصیلی به دانش آموزان ودانشجویان نیازمند از سرفصل‌های خدمتی این نهاد در حوزه حمایت‌های اجتماعی است.

کد مطلب 4863526

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها