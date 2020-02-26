به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از کمیته امداد استان زنجان، هدایت صفری گفت: طی سالجاری بیش از ۶۸.۷ میلیارد تومان کمکمعیشت به مددجویان استان پرداخت شده است.
وی با بیان اینکه ۲۵ هزار و ۱۴۶ مددجوی تحت حمایت کمیته امداد مشمول دریافت خدمات کمکمعیشت دائمی این نهاد در استان هستند، اظهار کرد: خدمات این نهاد در بخشهای مختلف بر اساس نیازهای گروههای مختلف مددجویی تحت حمایت ارائه میشود.
مدیرکل کمیته امداد زنجان، تصریح کرد: در کنار توجه به توانمندسازی مددجویان تحت حمایت کمیته امداد ارائه خدمات ضروری و موردنیاز جامعه هدف ازجمله پرداخت کمکهزینه جهیزیه و ازدواج به زوجهای جوان نیازمند، وامهای ضروری و کارگشایی و پرداخت کمکهزینه تحصیلی به دانش آموزان ودانشجویان نیازمند از سرفصلهای خدمتی این نهاد در حوزه حمایتهای اجتماعی است.
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