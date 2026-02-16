به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از معا، رژیم صهیونیستی تنها به اجرای سیاست جدا کردن مناطق مختلف کرانه باختری از یکدیگر و اشغال زمین های آن ها با کوچاندن اجباری فلسطینی ها اکتفا نکرده بلکه بنا به گزارش شبکه ۱۴ تلویزیون این رژیم محافل سیاسی در تل آویو یک طرح جنگی فراگیر علیه کرانه باختری را آماده می کنند.

در این گزارش آمده است که یسرائیل کاتز وزیر جنگ رژیم صهیونیستی به ارتش اشغالگر و شاباک دستور داده در آستانه ماه مبارک رمضان خود را برای سناریوهای مختلف از جمله وقوع درگیری ها در سراسر کرانه باختری آماده کنند.

بر اساس این گزارش، ارتش رژیم صهیونیستی به بهانه احتمال وقوع عملیات در کرانه باختری خود را برای حملات زمینی و هوایی با استفاده از جنگنده ها و تانک ها آماده می کند مانند آنچه علیه اردوگاه های فلسطینی در شمال کرانه باختری طی سال گذشته رخ داد.