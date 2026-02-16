به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از مرکز اطلاع رسانی فلسطین، حملات رژیم صهیونیستی شامل حملات هوایی با هواپیماهای بدون سرنشین، حملات توپخانه ای بود و طی آن مناطق شمالی، جنوبی و شرقی غزه هدف قرار گرفت.

در دو حمله جداگانه ارتش رژیم صهیونیستی به شمال و جنوب غزه ، ۱۱ نفر شهید شدند.

در بیت حانون، دو نفر در حمله‌ای دیگر به شهادت رسیدند و یک نفر دیگر عصر روز یکشنبه بر اثر جراحات وارده جان خود را از دست داد.

در بیت لاهیا واقع در شمال غزه نیز یک نفر شهید و سه نفر زخمی و به بیمارستان الشفاء منتقل شدند.

همچنین در حمله هوایی صهیونیست ها به محله تل الهوی در جنوب غرب غزه، یک نفر شهید و چند نفر زخمی شدند.

در حمله به خان یونس در جنوب غزه نیز ۵ نفر شهید شدند.

همچنین در حمله رژیم اشغالگر به چادرهای آوارگان در اردوگاه جبالیا در شمال غزه، ۴ نفر شهید و چند نفر زخمی شدند.

سامی الدحدوح از فرماندهان شاخه نظامی جنبش جهاد اسلامی، در پی حمله هوایی رژیم صهیونیستی به محله «تل‌الهوی» در جنوب شهر غزه به شهادت رسید.

وزارت بهداشت غزه هشدار داد که کمبود لوازم و تجهیزات پزشکی ، فعالیت اکثر بیمارستان‌ها را تهدید می‌کند و تلاش‌های بین‌المللی برای ورود تجهیزات پزشکی تاکنون موفق نبوده است.

از آغاز تجاوز رژیم اسرائیل در ۷ اکتبر ۲۰۲۳ تاکنون، ۷۲ هزار و ۵۱ نفر شهید و ۱۷۱ هزار و ۷۰۶ نفر زخمی شده‌اند و هزاران نفر همچنان زیر آوار مانده اند، در حالی که تیم‌های امدادی قادر به دسترسی به همه مناطق آسیب‌دیده نیستند.