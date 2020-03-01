مهلت پذیرش دوره دکتری بدون آزمون دانشگاه تربیت مدرس تمدید شد

به گزارش خبرگزاری مهر، دانشگاه تربیت مدرس به منظور فراهم کردن زمینه جذب برگزیدگان علمی و مستعد از بین دانش آموختگان کارشناسی ارشد دانشگاه‌ها و موسسه‌های آموزش عالی کشور به استناد آیین‌نامه‌ها و بخشنامه‌های پذیرش بدون آزمون استعدادهای درخشان در دوره تحصیلی دکتری وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و شیوه‌نامه پذیرش بدون آزمون استعدادهای درخشان (برگزیدگان علمی) مصوب شورای دانشگاه، نسبت به پذیرش برگزیدگان علمی واجد شرایط عمومی و اختصاصی در دوره‌های دکتری تخصصی اقدام می‌کند.

داوطلبان در صورت واجد شرایط بودن، حداکثر تا پایان روز یکشنبه ۲۹ فروردین ماه ۹۹ نسبت به ثبت‌نام الکترونیکی از طریق سامانه جامع آموزشی دانشگاه اقدام کنند.