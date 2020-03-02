به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی انجمن سینمای جوانان ایران، فراخوان شصت و پنجمین جشنواره منطقهای سینمای جوان «دُرنا» منتشر شد.
شصت و پنجمین جشنواره منطقهای سینمای جوان «دُرنا»، از تاریخ ۵ الی ۸ تیرماه سال ۱۳۹۹ به مدت ۴ روز در استان آذربایجان غربی شهر ارومیه با حضور هنرمندان استانهای گلستان، مازندران، قزوین، همدان، کرمانشاه، کردستان، گیلان، زنجان، اردبیل، آذربایجان شرقی و آذربایجان غربی توسط انجمن سینمای جوانان ایران و استانداری استان آذربایجان غربی برگزار میشود.
اهداف جشنواره
جشنوارههای منطقهای سینمای جوان با هدف شناسایی و معرفی استعدادهای سینمایی، تثبیت جایگاه فیلم کوتاه به عنوان یکی از مقولههای مهم فرهنگی و جلب حمایتهای هر چه بیشتر مسئولان استانی و ستاد مرکزی انجمن سینمای جوانان ایران با همکاریهای ۲ جانبه برگزار میشود.
بخشهای جشنواره
جشنواره در سه بخش فیلم کوتاه، فیلمنامه و عکس برگزار میشود.
علاقهمندان برای اطلاع بیشتر از این فراخوان به پایگاه اینترنتی انجمن سینمای جوانان ایران مراجعه کنند.
نظر شما