راهکارهای زیادی برای برگزاری لیگ والیبال وجود داشت

بهنام محمودی در گفتگو با خبرنگار مهر پس از تعطیلی رقابت‌های لیگ برتر والیبال گفت: در حال حاضر ویروس کرونا معضلی است که در تمام دنیا فراگیر شده است اما باید بدانیم برنامه‌مان برای سال آینده چیست. راهکارهای زیادی وجود داشت تا لیگ را برگزار کنیم. در یک برهه زمانی ۵۰ روز مسابقات را تعطیل کردیم که یک ماه برای انتخابی المپیک کافی بود.

کارشناس والیبال در ادامه افزود: می‌توانستیم مسابقات والیبال را بدون تماشاگر یا حتی متمرکز برگزار کنیم. با رعایت ایمنی و بهداشت، می‌شد که در استان‌ها مسابقات برگزار شود چرا که بازیکنان از مسابقات لیگ به دور باشند، بیشتر بازیکنان دچار افت خواهند شد. همچنین در بحث اسپانسرها دچار مشکل خواهیم شد و بازیکنان که زندگی خود را از طریق قراردادهای لیگ می‌گذرانند، با مشکل روبرو خواهند شد.

وی تصریح کرد: قطعاً سلامت بازیکنان مهم است اما ما می‌توانستیم والیبال را نیز بدون حضور تماشاگران برگزار کنیم تا هم باشگاه‌ها به اهداف خود برسند، هم بازیکنان قراردادهایشان را دریافت کنند و هم آمادگی‌شان حفظ شود. حتماً کسانی که این تصمیم را گرفته‌اند، توجیه خاص خود را دارند. اگر بستر باشگاه‌ها و امکانات برای باز بودن سالن‌ها مهیا بود، می‌توانستیم رقابت‌های لیگ والیبال را بدون تماشاگر یا حتی به صورت متمرکز برگزار کنیم که پس از آن اردوهای ملی آغاز شود اما این تصمیم بالادستی‌ها است که از سوی وزارت بهداشت و ورزش گرفته شد.

محمودی در پاسخ به این سوال که راهکار شما برای متضرر نشدن مسابقات مهم و پیش‌روی تیم ملی چیست؟ گفت: اگر فدراسیون نظر کارشناسی ما را خواست، در خدمتش خواهیم بود؛ می‌توانیم از بازیکنان جوان و تیم‌های مختلف در مسابقات مختلف استفاده کنیم.