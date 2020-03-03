به گزارش خبرنگار مهر، این روزها ویروس کرونا اگرچه به جهت شیوع بالای خود، محدودیت‌هایی را برای مردم و خانواده‌ها ایجاد کرده و ارتباطات را به سطح اندکی تنزل داده است، اما در مقابل، تولیدکنندگان صنفی و صنایع بزرگ را بسیج کرده تا نیازهای کشور را با هر توان تولیدی که در اختیار دارند، برآورده سازند. این یک حرکت جهادی است که ظرفیت‌های تولید را در تأمین مایحتاج کنونی کشور بسیج و خطوط تولید را به سنگرهایی تبدیل کرده که در خط مقدم مبارزه با یک عامل خارجی دردسرساز باشند.

بسیج ظرفیت‌های تولیدی برای مقابله با کرونا

تولیدکنندگان در هر رسته و صنفی تلاش دارند تا بتوانند در این شرایط سخت، نقش آفرین باشند و هر یک به اندازه توان، باری از دوش مردم بردارند. تولیدکنندگان مواد شوینده بسیج شده و خطوط تولیدی سایر اقلام کم‌مصرف‌تر خود را به تولید ژل‌های ضدعفونی کننده و سایر مواد بهداشتی تغییر داده‌اند و تولیدکنندگان پوشاک، به جای تولید اقلام شب عید، به فکر تولید لباس گان و ماسک هستند.

از سوی دیگر، اصناف و واحدهای صنفی خرد و کلان در بخش توزیع کالاهای اساسی، همه دست به دست داده‌اند تا مایحتاج مورد نیاز مردم در بخش کالاهای اساسی را تأمین کنند و در مقابل، واردکنندگان به فکر تأمین کسری مورد نیاز کشور در حوزه اقلام بهداشتی و درمانی هستند؛ اینها همه نشان می‌دهد که کرونا، شکست پذیر است و اگرچه خساراتی را برای کشور به بار آورده، اما حداقل خودباوری تولیدکنندگان را در مدیریت بحران و تأمین سریع و بلادرنگ اقلام مورد نیاز کشور برانگیخته است.

اینجا است که ایران، کشوری با ظرفیت‌های بالقوه باز هم به این باور می‌رسد که کافی است بخواهد تا بتواند خوداتکا باشد؛ کافی است که تولیدکنندگان را باور کنند و کار را به دست کاردان بسپارند تا به بهترین شکل، باز هم کشور روی پای خود بایستد و مهمتر از همه آنکه، بار دیگر ثابت شود که دولتها نه تولیدکنندگان و نه تاجران خوبی هستند که بتوانند اقتصاد و جامعه را اداره کنند و نه به اندازه تلاشگران و جهادگران عرصه تولید، کار را می‌دانند؛ فقط کافی است که سنگ جلوی پای تولیدکنندگان نگذارند و اجازه دهند آنها کار خود را کنند.

البته هستند در این میان عده‌ای هم که با نقاب تولیدکننده و تاجر، تلاش دارند از آب گل آلوده ماهی بگیرند؛ اما به طور قطع، با سیل خروشانی از تولیدکنندگان و تجاری که صادقانه به فکر منافع ملی هستند، از پای در خواهند آمد؛ این اولین بار و آخرین باری نیست که اگر کشور بخواهد می‌تواند با خوداتکایی و خودباوری، پیروز میدان مبارزه شود؛ تنها کافی است باور کنیم که می‌توانیم هر مقطع سختی را با همدلی و مشارکت همه جانبه پشت سر بگذاریم.

تولیدکنندگان مواد شوینده، در تب و تاب تولید محصولات ضدعفونی‌کننده

در این میان تولیدکنندگانی که تا پیش از این، با یک سوم ظرفیت خود کار می‌کردند، اکنون به میدان آمده و تلاش دارند نیاز مواد شوینده و بهداشتی کشور را تأمین کنند؛ آنها با لبیک به دولت، خطوط تولیدی سایر محصولات خود را به تولید مواد شوینده تغییر داده و تلاش می‌کنند تا اقلام مورد نیاز کشور را تأمین کنند. اینجا است که خطوط تولیدی مایع ظرفشویی، جای خود را به تولید ژل ضدعفونی کننده داده و در مقابل، ظرفیت‌هایی که به سختی یک شیفت کاری را با کارگران خود سپری می‌کردند، اکنون ۲۴ ساعته و به صورت شبانه‌روزی فعال شده‌اند.

عبدالرضا مظفری، دبیر انجمن صنایع شوینده در گفتگو با خبرنگار مهر از برگزاری جلسه‌ای میان تمامی تولیدکنندگان عمده مواد شوینده، آرایشی و بهداشتی در کشور با وزارتخانه‌های صنعت، کشور و بهداشت خبر می‌دهد و می‌گوید: در این جلسه تمامی تولیدکنندگان از ظرفیت‌های مازاد و بالقوه‌ای صحبت به میان آوردند که می‌تواند فعال شده و در اختیار تولید اقلام مورد نیاز شرایط کنونی کشور قرار گیرند.

ظرفیت‌هایی که به سختی یک شیفت کاری را با کارگران خود سپری می‌کردند، اکنون ۲۴ ساعته و به صورت شبانه‌روزی فعال شده‌اند و قرار است که الکل مورد نیاز برای تولید گسترده ژل ضدعفونی کننده در اختیار واحدهای تولیدی قرار گیرد تا آنها بتوانند به صورت سه شیفت، اقدام به تولید کنند وی افزود: بر اساس توافقات به عمل آمده قرار بر این است که الکل مورد نیاز برای تولید گسترده ژل ضدعفونی کننده در اختیار واحدهای تولیدی قرار گیرد تا آنها بتوانند به صورت سه شیفت، اقدام به تولید این کالا کرده و مایحتاج مورد نیاز مردم را تأمین کنند.

در این میان یکی از تولیدکنندگان مواد شوینده نیز در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: با موافقت وزیر کشور، قرار است که الکل و ژل ضدعفونی کننده از استان‌های خوزستان، البرز، قزوین و گلستان در اختیار سایر استان‌های کشور قرار گیرد؛ این در حالی است که خود ما به تنهایی به عنوان یک واحد تولیدی، توانایی تولید روزانه ۲۰ هزار لیتر ژل ضدعفونی کننده داریم که چنانچه الکل مورد نیاز ما تأمین شود، به طور قطع به سرعت و کمتر از ۲۴ ساعت بخش عمده‌ای از نیاز بازار را تأمین خواهیم کرد؛ چراکه هم اکنون توان کار به صورت سه شیفت را داریم.

این تولیدکننده گفت: سازمان میادین میوه و تره بار و ایستگاههای مترو، غرفی را در اختیار ما قرار داده‌اند تا بتوانیم محصولات خود را بصورت مستقیم به مردم عرضه کنیم؛ قیمت ما مصوب بوده و کاملاً تحت نظر وزارت بهداشت توزیع را انجام می‌دهیم؛ بنابراین هر چقدر که دولت مواد اولیه در اختیار ما قرار دهد، می‌توانیم تولید کنیم و محدودیتی در این حوزه وجود ندارد.

بسیج ظرفیت ۱۰۰ کارخانه تولیدی برای تأمین لباس گان و ماسک

ابوالقاسم شیرازی، رئیس اتحادیه پوشاک نیز در گفتگو با خبرنگار مهر، از انجام هماهنگی‌های لازم میان تولیدکنندگان این صنف با وزارت بهداشت و نیز وزارت صمت، برای تولید لباس گان و ماسک خبر داد و گفت: به محض اینکه پارچه‌های مورد نیاز برای تولید لباس گان و ماسک تأمین شود، کار تولید آغاز خواهد شد؛ هم اکنون ۱۰۰ کارگاه تولیدی قابلیت تولید این محصولات را دارند.

وی افزود: بخشی از ظرفیت‌های خالی تولیدکنندگان صنفی و صنعتی پوشاک هم اکنون فعال و برای تولید لباس گان و ماسک بهداشتی در اختیار قرار داده شده است؛ این امر سبب می‌شود که تولیدکنندگان نیز در ایام پایانی سال، کار خود را رونق داده و به نفع منافع ملی، چرخ تولید خود را به حرکت درآورند.

به محض اینکه پارچه‌های مورد نیاز برای تولید لباس گان و ماسک تأمین شود، کار تولید آغاز خواهد شد؛ هم اکنون ۱۰۰ کارگاه تولیدی قابلیت تولید این محصولات را دارند.

به گزارش خبرنگار مهر، در این میان جلسات مشترکی نیز میان مدیرکل دفتر امور نساجی وزارت صنعت، معدن و تجارت با تولیدکنندگان پارچه و نیز پوشاک برگزار شده و قرار بر این است که تعرفه واردات پارچه‌های مخصوص این تولیدات، صفر شود.

ضرب الاجل به صادرکنندگان ماسک برای تخلیه انبارهای گمرکی

مهرداد جمال ارونقی، معاون گمرک ایران نیز از ارائه ضرب‌الاجل ۷۲ ساعته برای تخلیه انبارهای گمرک که در آن محموله‌های صادراتی اقلام بهداشتی، ماسک و لباس گان وجود دارد، خبر داد و گفت: چنانچه صادرکنندگان ظرف این مدت، انبارها را تخلیه نکرده و اقلام آن را در اختیار شبکه توزیع سازمان غذا و دارو قرار ندهند، کالاهای آنها توقیف خواهد شد.

وی افزود: بر اساس بخشنامه‌هایی که گمرک ایران ابلاغ کرده، مقرر شده تا واردات ماسک، ژل ضدعفونی کننده و الکل با تعرفه صفر به دستور وزارت صنعت، معدن و تجارت انجام شود.

اولویت اول با تولید داخلی است، فقط اگر کسری باشد واردات می‌کنیم

در این میان، حسین مدرس خیابانی، قائم مقام وزیر صنعت، معدن و تجارت در امور بازرگانی نیز با تاکید بر اینکه، اولویت اول در تأمین کالاهای مورد نیاز مردم و بیمارستانها در شرایط کنونی، از محل تولید داخلی است، گفت: تنها در شرایطی که کسری وجود داشته باشد، اقدام به واردات خواهیم کرد.

وی افزود: به موازات واردات ماسک و لباس گان، از تمامی توان تولیدی کشور در بخش صنوف تولیدی پوشاک استفاده خواهد شد که به همین منظور، با توافق صورت گرفته با اتحادیه پوشاک، از ظرفیت تولید ۴.۵ تا ۵ میلیون قطعه ماسک در روز، از سوی صنوف تولیدی به صورت حداکثری استفاده خواهد شد.

مقرر گردیده تا وزارت بهداشت مشخصات فنی تولید ماسک و لباس گان و ابعاد آن را در اختیار صنوف قرار دهد تا ظرفیت تولید روزانه ۴.۵ تا ۵ میلیون قطعه ماسک فعال شود و تولید به شکل گسترده در کشور آغاز شود مدرس خیابانی گفت: واحدهای تولیدی پوشاک از ظرفیت بسیار بالایی برای تأمین لباس گان و ماسک مورد نیاز کشور در شرایط کنونی برخوردار هستند که بر این اساس، با توافقات صورت گرفته قرار بر این است که تمامی امکانات و تسهیلات لازم برای تأمین پارچه مورد نیاز این واحدها بسیج شود؛ ضمن اینکه مقرر گردیده تا وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، مشخصات فنی تولید ماسک و لباس گان و ابعاد آن را در اختیار صنوف قرار دهد تا تولید به شکل گسترده در کشور آغاز شود؛ پس تمامی تمرکز ما بر روی تأمین این کالاها با استفاده از ظرفیت‌های داخلی است و کمبودها را از محل واردات تأمین خواهیم کرد.

وی گفت: بنا بر اعلام رئیس اتحادیه پوشاک، ۱۰۰ کارخانه بزرگ کشور هم اکنون آمادگی تولید ۴.۵ تا ۵ میلیون قطعه ماسک در روز را دارند که از این ظرفیت به بهترین شکل استفاده خواهد شد و مقدمات لازم برای حمایت از آنها از سوی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی فراهم آمده است؛ اولویت وزارت صنعت، معدن و تجارت استفاده از توان داخلی در تولید ماسک و لباس گان است و کسری نیاز داخلی با واردات جبران خواهد شد، بنابراین هر چقدر که تولیدکنندگان ظرفیت داشته باشند، حتماً از سوی وزارت بهداشت مورد حمایت و خرید تضمینی قرار می‌گیرد.

تولید روزانه ۲۰۰ هزار لیتر الکل در کشور / ‏‬ اقلام بهداشتی با چه مکانیزمی توزیع می‌شود؟

محمدرضا کلامی، سخنگوی ستاد تنظیم بازار نیز در رابطه با آخرین وضعیت تولید و توزیع ماسک سه لایه و ماسک N95 گفت: نکته‌ای که ضرورت دارد که همه استانداران، شورای های تأمین، دستگاه‌های تأمین و تولید کنندگان به آن توجه کنند این است، مسئول تحویل گرفتن کالاهای بهداشتی همانند ماسک، الکل، و مواد ضدعفونی کننده ها، وزارت بهداشت و معاونت‌های تابعه آن است؛ یعنی هر تولیدی که در کشور در این حوزه انجام شود، توزیع آن توسط وزارت بهداشت است و وزارت بهداشت متناسب با مقادیر مشخص و حواله‌های مشخص در استان‌های مختلف، این اقلام را توزیع می‌کند.

مسئول تحویل گرفتن کالاهای بهداشتی همانند ماسک، الکل، و مواد ضدعفونی کننده ها، وزارت بهداشت و معاونت‌های تابعه آن است؛ یعنی هر تولیدی که در کشور در این حوزه انجام شود، توزیع آن توسط وزارت بهداشت است وی توضیح داد: بر مبنای حواله‌های وزارت بهداشت برای سهمیه استان‌ها، ۴ شرکت برای پخش سراسری مشخص شده‌اند که این شرکت‌ها مکلف شده‌اند کالاها را از واحدهای تولیدی تحویل بگیرند و به مراکز توزیعی که وزارت بهداشت تعیین کرده است، تحویل بدهند؛ ضمن اینکه دستگاه‌های نظارتی هم بر اساس این دستورالعمل و ذیل مصوبات ستاد مبارزه با کرونا فعالیت می‌کنند.

سخنگوی ستاد تنظیم بازار در ادامه به تولید روزانه ۲۰۰ هزار لیتر الکل در کشور اشاره کرد و گفت: روزانه بیش از ۲۰۰ هزار لیتر الکل در کشور تولید می‌شود که حدود ۵۰ هزار تن آن برای مصرف واحدهای تولیدی که از الکل به عنوان محصولات پایه‌ای استفاده می‌کنند، اختصاص می‌یابد و ۱۵۰ هزار تن برای مصارف دیگر بخش‌ها از جمله ضدعفونی کردن محیطی برای مراکز بهداشتی و خانوارها توزیع می‌گردد؛ براساس اعلام وزارت بهداشت این مقدار تولید می‌تواند در این مقطع زمانی کفایت مصرف را بکند.

واحدهای صنفی تولیدکننده ماسک به سازمان‌های صمت معرفی شوند

روزانه بیش از ۲۰۰ هزار لیتر الکل در کشور تولید می‌شود که حدود ۵۰ هزار تن آن برای مصرف واحدهای تولیدی و ۱۵۰ هزار تن برای مصارف دیگر بخش‌ها از جمله ضدعفونی کردن محیطی برای مراکز بهداشتی و خانوارها توزیع می‌گردد سخنگوی ستاد تنظیم بازار درباره تولید ماسک هم گفت: ظرفیت تولید داخل ماسک، ۱۰۰ هزار عدد در روز بوده است که به ۶۰۰ هزار عدد در روز افزایش داده شده است ولی مقدار مصرفی که وزارت بهداشت اعلام کرده است در این بخش حدود ۱۰۰ هزار ماسک ان ۹۵ است و حدود ۶۰۰ هزار هم ماسک سه لایه است که برای این مقادیر برنامه ریزی شد که علاوه بر واحدهای صنعتی، واحدهای تولیدی صنفی که اسامی آنها از سوی اصناف اعلام می‌شود، مواد اولیه و پارچه‌های مورد نیاز برای تولید ماسک در اختیار آنها قرار بگیرد.

کلامی در ادامه بیان کرد: واحدهای صنفی که توانایی تولید ماسک را دارند می‌توانند به سازمان صنعت، معدن و تجارت اعلام کنند که به اصناف معرفی شوند و از این ظرفیت نیز برای تولید ماسک استفاده بشود.

این مقام مسئول تاکید کرد: این تولیدات نیز باید در شبکه‌هایی که وزارت بهداشت برای آن تعیین می‌کند، باشد و کالا تحویل وزارت بهداشت داده شود.

به هر حال این روزهای سخت هم سپری خواهد شد و این امیدواری وجود دارد که تولید کشور همچون روزهای سختی که دولت به او نیاز دارد، باز هم بعد از گذشت این دوران، مورد حمایت قرار گیرد؛ نه اینکه ظرفیت‌های خاک خورده عظیم تولیدی کشور، تنها زمانی مورد توجه قرار گیرند که دولت به آنها نیاز دارد و مدیریتش به بن بست رسیده است؛ بنابراین این حداقل انتظاری است که تولیدکنندگان دارند تا در شرایط عادی نیز، توجه همه ارکان حاکمیت به آنها بوده و ظرفیت‌های آنها جدی گرفته شود.