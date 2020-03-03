حرم مطهربی بی حکیمه(س) در شهرستان گچساران تااطلاع ثانوی تعطیل است

به گزارش خبرگزاری مهر، علی خوان پایه افزود: با توجه به اینکه زائران زیادی از سایر استانها و خارج از کشور دارد بخاطر پیشگیری و مقابله با بیماری کرونا تصمیم بر تعطیلی حرم این امامزاده گرفته شد.
وی بیان داشت: تمهیدات لازم برای پیشگیری مقابله با بیماری کرونا ویروس در شهرستان گچساران اندیشیده شده و در این راستا اماکن عمومی، پایانه مسافربری، خیابانها، بیمارستانها و مدارس شهرستان ضدعفونی شدهاند.
خوان پایه افزود: کارگران چینی در تأسیسات نفتی و گازی شهرستان گچساران حضور دارند و همه کارگران چینی در گچساران تست شده و مشکلی ندارند.
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