حرم مطهربی بی حکیمه(س) در شهرستان گچساران تااطلاع ثانوی تعطیل است

به گزارش خبرگزاری مهر، علی خوان پایه افزود: با توجه به اینکه زائران زیادی از سایر استان‌ها و خارج از کشور دارد بخاطر پیشگیری و مقابله با بیماری کرونا تصمیم بر تعطیلی حرم این امامزاده گرفته شد.

وی بیان داشت: تمهیدات لازم برای پیشگیری مقابله با بیماری کرونا ویروس در شهرستان گچساران اندیشیده شده و در این راستا اماکن عمومی، پایانه مسافربری، خیابان‌ها، بیمارستان‌ها و مدارس شهرستان ضدعفونی شده‌اند.

خوان پایه افزود: کارگران چینی در تأسیسات نفتی و گازی شهرستان گچساران حضور دارند و همه کارگران چینی در گچساران تست شده و مشکلی ندارند.