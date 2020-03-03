ضرر ۵۰میلیارد دلاری کرونا به ثروتمندان دنیای فناوری

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از فوربس، شیوع ویروس کرونا به ثروتمندترین افراد جهان خسارت زده است. در هفته گذشته ۱۰ فرد ثروتمند جهان به دلیل این ویروس ۸۳.۴ میلیارد دلار خسارت دیدند. در میان این افراد نام برخی از بزرگترین سرمایه گذاران و صاحبان شرکت های فناوری نیز دیده می شود.

شیوع ویروس کرونا روی بازارهای مالی سراسر جهان تاثیر گذاشته و به فروش ناگهانی سهام شرکت ها و همچنین ریزش شاخص بورس در چین و آمریکا در هفته گذشته منجر شده است.

خسارت ۱۴ میلیارد دلاری به جف بزوس

بر همین اساس شیوع ویروس کرونا ۱۴.۱ میلیارد دلار به ثروت جف بزوس خسارت زده است. مالک شرکت آمازون در حال حاضر ثروتمندترین مرد جهان است و اکنون ارزش ثروت او به ۱۱۳.۶ میلیارد دلار رسیده است.

الون ماسک ۸ میلیارد ضرر کرد

از سوی دیگر ارزش سهام تسلا طی ۶ ماه اخیر رشد قابل توجهی داشت. اما هفته گذشته شیوع ویروس کرونا به الون ماسک نیز خسارت زد و ۸.۹ میلیارد دلار از ثروت او کاست. به این ترتیب ارزش ثروت ماسک به ۳۴.۷ میلیارد دلار رسید.

ثروت بیل گیتس ۶ میلیارد دلار کم شد

همچنین مایکروسافت هشدار داده به دلیل شیوع ویروس کرونا در سه ماهه نخست ۲۰۲۰ میلادی نمی تواند به درآمد پیش بینی شده، دست یابد. این در حالی است که در ارزش ثروت بیل گیتس(یکی از بنیانگذاران مایکروسافت) حدود ۶.۶ میلیارد دلار کاهش یافته است.

خسارت ۸ میلیارد دلاری به زاکربرگ

به نوشته این نشریه ویروس کرونا همچنین ۸.۵ میلیارد دلار از ثروت مارک زاکربرگ، مدیر ارشد فیس بوک کاسته است.

همچنین این ویروس به ثروت بنیانگذاران گوگل یعنی لری پیج و سرگی برین به ترتیب۷.۳ و ۷ میلیارد دلار خسارت زده است.