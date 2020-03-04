استعلام فدراسیون بسکتبال برای مسابقات گزینشی المپیک

به گزارش خبرنگار مهر، از جمله رویدادهایی که با وجود گسترش جهانی ویروس کرونا هنوز در مورد برگزاری سر وقت آن تصمیم جدیدی اتخاذ نشده مسابقات سه به سه گزینشی المپیک در بخش بانوان است.

فدراسیون جهانی بسکتبال (فیبا) پیش از این ۲۸ اسفند ماه را به عنوان زمان آغاز این رقابت‌ها اعلام کرده بود، طبق این برنامه ایران هم به عنوان یکی از ۲۰ تیم شرکت کننده در مسابقات ۲۵ اسفند ماه را برای سفر به هند و حضور در محل رقابت‌ها نهایی کرده بود. این در حالی است که معضلات ایجاد شده به واسطه شیوع ویروس کرونا ابهاماتی در رابطه با برگزاری این رقابت‌ها ایجاد کرده است.

این مسأله‌ای بود که فریده شجاعی نایب رئیس فدراسیون بسکتبال دو روز پیش در گفتگو با خبرنگار مهر به آن اشاره کرد و اینکه تیم سه به سه بانوان ایران برای حضور در این رقابت‌ها بلاتکلیف است.

در همین رابطه فدراسیون بسکتبال در ایمیلی به مسئول بسکتبال سه نفره در فدراسیون جهانی خواستار اعلام نظر شفاف و صریح در رابطه با برگزار شدن یا نشدن مسابقات هند شده است.

رامین طباطبایی رئیس فدراسیون بسکتبال در گفتگو با خبرنگار مهر ضمن اعلام این خبر گفت: شیوع ویروس کرونا تا به امروز رویدادهای زیادی را در رشته‌های مختلف لغو کرده است اما در رابطه با مسابقات هند هیچ اطلاع رسانی نشده بود با این حال و به خاطر در نظر گرفتن سلامت ورزشکاران و اطمینان از برگزار شدن یا نشدن آن استعلام مورد نظر را از فدراسیون جهانی گرفتیم.

وی ادامه داد: در پاسخ به استعلام ایران اعلام شده که حداکثر تا جمعه شب تصمیم فیبا آسیا برای برگزار شدن یا نشدن مسابقات سه به سه بانوان در هند اعلام می‌شود.

طباطبایی همچنین گفت: معضلی که ایران با آن مواجه است انسداد خطوط هوایی و لغو برخی پروازهای رفت و برگشت از ایران است. ما در استعلام خود این موضوع را هم به فیبا متذکر شده ایم.

به گزارش خبرنگار مهر، مسابقات بسکتبال سه به سه بانوان در هند از جمله رویدادهای گزینشی المپیک به حساب می‌آید. قرار است سه تیم برتر از ۲۰ تیم شرکت کننده در این رقابت‌ها صاحب سهمیه المپیک شود.