معرفی استودیو ایده پردازان

به گزارش بازرگانی خبرگزاری مهر، اگر به تاریخ این صنعت بزرگ نگاهی بی‌اندازیم، متوجه تأثیر بسزایی که تا به امروز در دنیای رسانه‌های تصویری و ویدئویی گذاشته است، خواهیم شد.

هنگامی که لویی لومبر در سال ۱۸۹۵ میلادی اولین تصاویر را با دوربین خود ثبت کرد، شاید نمی‌دانست که چه تغییر بزرگی را در زندگی تک تک افراد جوامع گوناگون رقم می‌زند. با اختراع تلویزیون، تصویرها از پرده‌های سینما به خانه‌های افراد راه پیدا کرد و خیلی زود کسب و کارها متوجه قدرت این رسانه شدند و اینگونه تصویربرداری جایگاه خود را در دنیای تجارت نیز باز کرد. شاید برایتان جالب باشد که اولین تبلیغ تلویزیونی در سال ۱۹۴۱ و مربوط به برند ساعت آمریکایی به نام Bulova ست. او برای این تبلیغ ۱۰ ثانیه‌ای حدود ۹ دلار پرداخت کرد.

این تنها نقطه آغازی برای صنعت چند میلیارد دلاری حال حاضر تبلیغات بود. اتفاقی که در ایران نیز راه خود را پیدا کرد و از صنعت بانکداری تا پوشاک و کفش و صنایع غذایی، همه و همه برای معرفی محصول خود از این رسانه تصویری بهره بردند. تا جایی که نسل دهه‌های شصت و هفتاد هنوز هم برخی از این تیزرهای تبلیغاتی پخش شده در تلویزیون را به یاد می‌آورند.

تا بیست سال گذشته تنها وسیله نمایش تصاویر سینماها و تلویزیون بودند، اما با ورود اینترنت و پس از آن تلفن‌های همراه هوشمند این صنعت وارد مرحله‌ای جدیدی شد و تحول بزرگ دیگری نیز در رسانه ارتباطی شکل گرفت. موضوعی که مورد توجه قرار می‌گیرد این است که، نه تنها ارزشمندی صنعت تصویر از زمان خلق آن کاسته نشده، بلکه روز به روز ارزش آن بیشتر می‌شود تا جایی که یکی از پر بازدیدترین ترندها در سال ۲۰۲۰ تولید محتوای ویدئویی است. حتی اینستاگرام که از ابتدا برای انتشار و اشتراک تصاویر به وجود آمده بود، در آخرین گزارش خود اعلام کرد که سال دیگر ویدئوها پر بازدیدترین محتوای این اپلیکیشن خواهند بود و شرکت‌ها و افراد باید برای حضور در این فضای رقابتی از این مساله چشم پوشی نکنند.

این طور که از آمار و ارقام و شواهد بر می‌آید تولید محتوای ویدئویی، برای ارائه هرچه بهتر هدف یک کمپین تبلیغاتی، معرفی محصولات و خدمات جایگاه خود را تثبیت کرده است. این روزها سوال این نیست که آیا محتوای ویدئویی بسازیم یا نه؟ سوال این است که چگونه محتوای ویدئویی بهتری بسازیم؟ شرکت‌های بسیاری در این زمینه فعال هستند و آژانس‌های تبلیغاتی و استودیوهای چند رسانه‌ای به طور جدی روی این مورد سرمایه گذاری کرده‎اند و برای صنعت تبلیغات در ایران در سال‌های اخیر گام‌های مؤثری برداشته‌اند.

یکی از شرکت‌هایی که با اتکا به تجربه‌ی ۱۰ سال خود و با حضور مستمر در کنار کسب و کارها تصمیم گرفت برای خدمت‎رسانی هرچه بهتر در این مسیر قدم بگذارد، هلدینگ ایده پردازان است. این شرکت سال هاست که در زمینه‌ی تولید محتوای ویدئویی فعالیت دارد. اگر به کانال اینترنتی ایده پردازان در آپارات سری بزنید شاهد مصاحبه با مدیران موفقی خواهید بود که تجربه‌های ارزشمند خود را در این قاب به اشتراک گذاشته اند.

ویدئو مارکتینگ در حال حاضر به بخش جدایی ناپذیر بازاریابی برندها تبدیل شده است. آنچه در روند تولید محتوایی ویدئویی برای این تیم اهمیت دارد، تهیه ویدئو یا محصولی است که به صاحبان سرمایه و کسب و کارها، بالاترین بازخورد در تبلیغات و مشتری را بدهد. پوشش تصویری رویدادها (سمینا و وبینار)، پخش زنده، ساخت موشن گرافیک، ساخت تیزر تبلیغاتی و حضور در نمایشگاه‌های متعدد فعالیت‌های دیگری‎ست که به طور حرفه‎ای در این شرکت انجام گرفته است. تلاش تیم ویدئو ایده پردازان بر این بوده تا با فراهم آوردن به‌روزترین تجهیزات فیلم‌برداری، صدا برداری و همچنین کادری جوان و متخصص بهترین ارائه تصویری را در اختیار مشتریان خود قرار دهد.

حال با تکیه بر تجربه‎ی چندین ساله‎ی خود و شناخت کافی از نیاز کسب و کارها و صنعت‌های گوناگون، این مجموعه، استودیو چند رسانه‌ای را راه اندازی کرده است تا بتواند در بستری کاملاً اختصاصی پاسخگوی کسب و کارهایی باشد که قصد دارند مطابق با نیازهای روز مشتریان خود در بازار حضور داشته باشند.

نام برند این خدمات جدید، استودیو ایده پردازان است.

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