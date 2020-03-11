سازمان نظام مهندسی در تکمیل موزه میدان امام (ره) همدان همکاری کند

به گزارش خبرنگار مهر، ابراهیم مولوی عصر سه شنبه در جلسه مشترک مرکز مطالعات شورای شهر و سازمان نظام مهندسی ساختمان استان همدان با محوریت انعقاد تفاهم‌نامه، گفت: خروجی جلسات نظام مهندسی و مرکز مطالعات شورا منجر به تدوین یک تفاهم‌نامه تخصصی شده است.

وی برگزاری جشنواره شهروندان برگزیده همدان، پیاده‌راه‌سازی میدان امام (ره) و خیابان‌های بوعلی و اکباتان را جزو طرح‌های برتر استان همدان برشمرد و ابراز امیدواری کرد: با همکاری سازمان نظام مهندسی استان همدان اجرای طرح موزه میدان امام (ره) سریع‌تر به نتیجه برسد.

مولوی با تأکید بر اینکه روند پروژه پیاده‌راه‌سازی در شهر باید ادامه یابد؛ افزود: باید محور فرهنگی آرامگاه بوعلی سینا تا میدان امام (ره) و تپه هگمتانه تا آرامگاه باباطاهر شکل بگیرد تا محور گردشگری جدیدی به خطوط گردشگری استان اضافه شود که البته پیوست فرهنگی، اجتماعی این طرح به همت کارشناسان و اساتید مرکز مطالعات شورا آغاز شده و در حال پیگیری است.

وی همچنین اظهار کرد: اگر ۷ رشته تخصصی نظام مهندسی و جمعیت چشم‌گیر این مجموعه از نظر کمی و کیفی با مرکز مطالعات لینک شود، در راستای رفع معضلات شهری قدم برداشته می‌شود و از ظرفیت علمی دو مجموعه در راستای توسعه پایدار شهر، بهره‌مند خواهیم شد.

مولوی در ادامه گفت: مرکز مطالعات و پژوهش‌های شورای شهر همدان به عنوان جایگاه علمی برای تصمیم‌گیری حوزه مدیریت‌شهری در شورای چهارم تأسیس شد تا شهر با بهره‌گیری از نظرات، افکار و اندیشه همه‌جانبه و تخصصی شهروندان و اعمال نظر متخصصان، اساتید و پژوهشگران، اداره شود.

رئیس مرکز مطالعات و پژوهش‌های شورای شهر همدان با بیان اینکه اساسنامه مصوب مرکز مطالعات و پژوهش‌های شورای شهر همدان، زیربنا و پایه مرکز مطالعات شوراهای اسلامی شهرها در کل کشور قرار گرفت؛ اظهار کرد: در شورای اسلامی شهر همدان مصوب شده که پروژه‌های بزرگ شهری از مسیر مرکز مطالعات و پژوهش‌های شورای شهر و کمیته‌های تخصصی آن، عبور کند تا امور شهر، علمی‌تر و تخصصی انجام شود.

مولوی همچنین ضمن انتقاد از عدم بهره‌گیری مناسب از برندهای همدان، بیان کرد: همدان به عنوان شهر سبز پایدار جهان اسلام انتخاب شد اما این دستاورد عالی مدیریت‌شهری همدان با دیدگاه‌های سیاسی نادیده گرفته شد.

وی ابراز امیدواری کرد: با انعقاد تفاهم‌نامه مرکز مطالعات شورا با سازمان نظام مهندسی استان همدان در راستای همکاری‌های علمی و اقدامات مشترک پژوهشی با شرکت‌های دانش‌بنیان، مباحث فناوری و آی. تی بین دو مجموعه، افق بلندی را برای شهر همدان ترسیم کنیم تا آیندگان از عملکرد ما، رضایت داشته باشند.

