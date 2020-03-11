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۲۱ اسفند ۱۳۹۸، ۸:۴۹

رئیس مرکز مطالعات شورای شهر همدان:

سازمان نظام مهندسی در تکمیل موزه میدان امام (ره) همدان همکاری کند

سازمان نظام مهندسی در تکمیل موزه میدان امام (ره) همدان همکاری کند

همدان - رئیس مرکز مطالعات و پژوهش‌های شورای شهر همدان خواستار همکاری سازمان نظام مهندسی استان همدان برای به نتیجه رساندن اجرای طرح موزه میدان امام (ره) همدان شد.

به گزارش خبرنگار مهر، ابراهیم مولوی عصر سه شنبه در جلسه مشترک مرکز مطالعات شورای شهر و سازمان نظام مهندسی ساختمان استان همدان با محوریت انعقاد تفاهم‌نامه، گفت: خروجی جلسات نظام مهندسی و مرکز مطالعات شورا منجر به تدوین یک تفاهم‌نامه تخصصی شده است.

وی برگزاری جشنواره شهروندان برگزیده همدان، پیاده‌راه‌سازی میدان امام (ره) و خیابان‌های بوعلی و اکباتان را جزو طرح‌های برتر استان همدان برشمرد و ابراز امیدواری کرد: با همکاری سازمان نظام مهندسی استان همدان اجرای طرح موزه میدان امام (ره) سریع‌تر به نتیجه برسد.

مولوی با تأکید بر اینکه روند پروژه پیاده‌راه‌سازی در شهر باید ادامه یابد؛ افزود: باید محور فرهنگی آرامگاه بوعلی سینا تا میدان امام (ره) و تپه هگمتانه تا آرامگاه باباطاهر شکل بگیرد تا محور گردشگری جدیدی به خطوط گردشگری استان اضافه شود که البته پیوست فرهنگی، اجتماعی این طرح به همت کارشناسان و اساتید مرکز مطالعات شورا آغاز شده و در حال پیگیری است.

وی همچنین اظهار کرد: اگر ۷ رشته تخصصی نظام مهندسی و جمعیت چشم‌گیر این مجموعه از نظر کمی و کیفی با مرکز مطالعات لینک شود، در راستای رفع معضلات شهری قدم برداشته می‌شود و از ظرفیت علمی دو مجموعه در راستای توسعه پایدار شهر، بهره‌مند خواهیم شد.

مولوی در ادامه گفت: مرکز مطالعات و پژوهش‌های شورای شهر همدان به عنوان جایگاه علمی برای تصمیم‌گیری حوزه مدیریت‌شهری در شورای چهارم تأسیس شد تا شهر با بهره‌گیری از نظرات، افکار و اندیشه همه‌جانبه و تخصصی شهروندان و اعمال نظر متخصصان، اساتید و پژوهشگران، اداره شود.

رئیس مرکز مطالعات و پژوهش‌های شورای شهر همدان با بیان اینکه اساسنامه مصوب مرکز مطالعات و پژوهش‌های شورای شهر همدان، زیربنا و پایه مرکز مطالعات شوراهای اسلامی شهرها در کل کشور قرار گرفت؛ اظهار کرد: در شورای اسلامی شهر همدان مصوب شده که پروژه‌های بزرگ شهری از مسیر مرکز مطالعات و پژوهش‌های شورای شهر و کمیته‌های تخصصی آن، عبور کند تا امور شهر، علمی‌تر و تخصصی انجام شود.

مولوی همچنین ضمن انتقاد از عدم بهره‌گیری مناسب از برندهای همدان، بیان کرد: همدان به عنوان شهر سبز پایدار جهان اسلام انتخاب شد اما این دستاورد عالی مدیریت‌شهری همدان با دیدگاه‌های سیاسی نادیده گرفته شد.

وی ابراز امیدواری کرد: با انعقاد تفاهم‌نامه مرکز مطالعات شورا با سازمان نظام مهندسی استان همدان در راستای همکاری‌های علمی و اقدامات مشترک پژوهشی با شرکت‌های دانش‌بنیان، مباحث فناوری و آی. تی بین دو مجموعه، افق بلندی را برای شهر همدان ترسیم کنیم تا آیندگان از عملکرد ما، رضایت داشته باشند.
 

کد مطلب 4875283

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