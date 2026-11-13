به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام رضا صدیق، در خطبه‌های نماز جمعه این هفته لنگرود، با تسلیت سالروز شهادت حضرت فاطمه زهرا (س)، با اشاره به جایگاه خطبه فدکیه و سیره آن حضرت اظهار کرد: خطبه فدکیه صرفاً برای مطالبه حق مادی و میراث نبود، بلکه از ابتدا تا انتها بر احقاق حق ولایت اهل‌بیت (ع) تأکید داشت؛ چراکه اولیای الهی هیچ‌گاه به دنبال جمع‌آوری مال و ثروت دنیوی نبودند و آنچه در اختیار داشتند در راه خدا انفاق می‌کردند.

امام جمعه موقت لنگرود با اشاره به حضور حضرت زهرا (س) در مسجد برای ایراد خطبه فدکیه، افزود: سیره آن حضرت نشان می‌دهد که اسلام مخالف حضور اجتماعی زنان نیست، بلکه بر رعایت عفاف، حجاب و حدود شرعی در اجتماع تأکید دارد.

صدیق با تشریح چگونگی حضور حضرت زهرا (س) در اجتماع، بیان کرد: آن حضرت هنگام حرکت به سمت مسجد، از مقنعه بلند و پوشش کامل استفاده کردند و با همراهی زنان مدینه در اجتماع حاضر شدند. این رفتار نشان می‌دهد که حضور اجتماعی زنان باید همراه با رعایت موازین شرعی و حفظ عفاف باشد.

عفاف و حجاب؛ دستور دینی برای حضور مسئولانه در اجتماع

امام جمعه موقت لنگرود با اشاره به آیه ۵۹ سوره احزاب و تأکید قرآن بر پوشش زنان، تصریح کرد: موضوع عفاف و حجاب تنها مختص زنان نیست و مردان نیز در رعایت موازین شرعی مسئولیت دارند؛ اسلام مانع حضور زنان در مشاغل و عرصه‌های اجتماعی نشده، بلکه رعایت حدود و ضوابط شرعی را مورد تأکید قرار داده است.

وی با انتقاد از برخی رفتارهای خارج از چارچوب عفاف در محیط‌های اجتماعی، گفت: گاهی در برخی فضاهای تجاری و اجتماعی، به جای آنکه کالا در معرض توجه قرار گیرد، افراد خود را در معرض نمایش می‌گذارند و این مسئله نشان‌دهنده فاصله گرفتن از فلسفه حضور سالم و مسئولانه در اجتماع است.

صدیق در ادامه با اشاره به آیه «یا أَیُّهَا الَّذینَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تُقاتِهِ» از سوره آل‌عمران، اظهار کرد: حضرت زهرا (س) در خطبه فدکیه با استناد به آیات قرآن، مؤمنان را به تقوای واقعی دعوت می‌کنند؛ خطاب این آیه به کسانی است که ایمان آورده‌اند و از آنان خواسته شده است تقوا را به‌صورت محکم و استوار رعایت کنند.

وی با بیان اینکه صرف ادعای ایمان برای رسیدن به سعادت کافی نیست، افزود: تقوای واقعی باید در تمام ابعاد زندگی انسان نمایان باشد؛ کسی که در مراسم مذهبی رفتار مناسبی دارد، باید همان اخلاق و رعایت حقوق دیگران را در روابط اجتماعی، صف نانوایی، محیط خانواده و مسائل اقتصادی نیز رعایت کند.

امام جمعه موقت لنگرود تأکید کرد: انسان متقی در هر موقعیتی به حدود الهی پایبند است و برای رعایت احکام دین، شرایط و موقعیت‌ها را بهانه نمی‌کند؛ چراکه تقوای استوار به معنای پایبندی به حق در همه شرایط است.

تقوای الهی؛ مهم‌ترین سرمایه سعادت ابدی انسان

صدیق در خطبه دوم نماز جمعه نیز با دعوت نمازگزاران به تقوای الهی، بیان کرد: اگر انسان اهل تقوا باشد، هنگام مواجهه با وسوسه‌های شیطانی متذکر می‌شود و چراغ قرمزهای الهی را نادیده نمی‌گیرد.

وی با اشاره به اینکه مال، ثروت و اعتبارات دنیایی ماندگار نیستند، افزود: آنچه سعادت ابدی انسان را رقم می‌زند، انجام واجبات و ترک محرمات است؛ گفتن این مسئله آسان است، اما مراقبت از نفس در دنیایی که شیاطین جنی و انسی از هر طرف انسان را وسوسه می‌کنند، اراده و ایمان مستحکم می‌خواهد.

دشمن‌شناسی و استکبارستیزی از آموزه‌های مکتب فاطمی است

امام جمعه موقت لنگرود با اشاره به جایگاه دشمن‌شناسی در سیره حضرت فاطمه زهرا (س)، اظهار کرد: یکی از بزرگ‌ترین درس‌هایی که از تاریخ فاطمیه و وجود مبارک حضرت زهرا (س) می‌آموزیم، مسئله دشمن‌شناسی و تبیین چهره دشمن است و این رسالت بر عهده تک‌تک مؤمنان قرار دارد.

وی با بیان اینکه مسئله تولی و تبری باید در زندگی مؤمنان جایگاه مشخصی داشته باشد، افزود: دشمن‌شناسی حضرت زهرا (س) برگرفته از آیات الهی و اعتقاد اولیای خدا به ضرورت افشاگری درباره خیانت‌ها و خباثت‌های دشمنان است.

صدیق با اشاره به سیره امام خمینی (ره) در مواجهه با دشمنان، گفت: امام راحل تا آخرین نفس بر مواضع خود در برابر استکبار ایستادگی کرد و هیچ‌گاه در این مسیر دچار شک و تردید نشد. این همان منطقی است که در آموزه‌های قرآن کریم نیز بر آن تأکید شده است.

وی با اشاره به آیه «لا تَتَّخِذُوا عَدُوِّی وَعَدُوَّکُمْ أَوْلِیاءَ» از سوره ممتحنه، تصریح کرد: خداوند در قرآن به مؤمنان هشدار می‌دهد که دشمنان خدا و خود را به‌عنوان دوست انتخاب نکنند و در برابر دشمنی آنان غافل نباشند.

امام جمعه موقت لنگرود با اشاره به استمرار حضور مردم در اجتماعات شبانه، بیان کرد: حضور بیش از ۲۵۷ شب مردم در اجتماعات، نشان‌دهنده باور و اعتقاد آنان به مسئله استکبارستیزی و دشمن‌شناسی است و این حضور ریشه در اعتقادات دینی و قرآنی دارد.

صدیق با اشاره به مفهوم توحید و نفی طاغوت، افزود: در آموزه‌های اسلامی، ابتدا بر نفی طاغوت و سپس ایمان به خداوند تأکید شده است؛ بنابراین مبارزه با استکبار و ایستادگی در برابر ظلم، بخشی از منطق قرآن و ریشه‌دار در اعتقادات اسلامی است.

ولایت‌مداری؛ مسیری بدون نقطه توقف است

وی با تأکید بر اینکه یکی از مهم‌ترین میراث‌های فاطمیه، پذیرش ولایت الهی و ایستادگی در این مسیر است، گفت: حضرت زهرا (س) به ما آموختند که ولایت‌مداری حد یقفی ندارد و انسان باید تا آخرین نفس بر اعتقاد و باور خود پایبند بماند.

امام جمعه موقت لنگرود با اشاره به حدیث «المرء مع من أحب»، اظهار کرد: انسان در قیامت با کسی محشور می‌شود که در دنیا به او محبت داشته است؛ بنابراین باید مراقب باشیم محبت و دلبستگی ما در مسیر اهل‌بیت (ع) و اولیای الهی قرار داشته باشد.

صدیق با بیان اینکه حضرت زهرا (س) الگوی ایستادگی در برابر ظلم و دفاع از ولایت هستند، افزود: آن حضرت به ما آموختند که نباید در برابر ظلم و ستم کوتاه آمد و حتی در سخت‌ترین شرایط نیز باید بر مسیر حق ثابت‌قدم ماند.

سبک زندگی مؤمنان نباید از الگوهای دشمن تأثیر بپذیرد

وی در ادامه با اشاره به روایتی از پیامبر اکرم (ص) درباره پرهیز از شباهت به دشمنان در پوشش، خوراک و سبک زندگی، گفت: گاهی انسان بدون توجه و از روی غفلت، در رفتار و سبک زندگی خود از الگوهای دشمنان پیروی می‌کند و همین مسئله می‌تواند او را از مسیر صحیح دور کند.

امام جمعه موقت لنگرود با اشاره به سه توصیه مطرح‌شده در این روایت، افزود: پرهیز از پوشش و سبک زندگی دشمنان، دوری از خوراک و رفتارهای نادرست آنان و انتخاب نکردن روش‌ها و سنت‌های غلط دشمن، از جمله مواردی است که مؤمنان باید به آن توجه داشته باشند.