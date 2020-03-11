به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از بیمه مرکزی، غلامرضا سلیمانی با اشاره به تمهیدات بیمه مرکزی برای مقابله با کرونا گفت: به منظور رعایت نکات بهداشتی برای صاحبان خودرو که قصد دارند تا نسبت به تمدید بیمه نامه شخص ثالث اقدام کنند، تمهیداتی در نظر گرفته شده تا افرادی که بیمه نامه آن‌ها از امروز تا پانزدهم اردیبهشت ماه به اتمام می‌رسد، می‌توانند از طریق نرم افزارهای شرکت‌های بیمه نسبت به صدور بیمه نامه جدید اقدام کنند.

رئیس کل بیمه مرکزی ادامه داد: افرادی که امکان دریافت بیمه نامه جدید به صورت برخط را ندارند، تا پانزدهم اردیبهشت ماه وقت دارند تا نسبت به دریافت بیمه نامه اقدام کنند؛ در این فاصله در صورتی که بیمه نامه آن‌ها در این مدت منقضی بشود، با هماهنگی‌های انجام شده با شرکت‌های بیمه‌ای برای این دسته از صاحبان خودرو بیمه نامه جدید صادر می‌شود و بیمه نامه در اختیار شرکت‌های بیمه‌گر خواهد بود و مشتریان اگر علاقه مند بودند می‌توانند از طریق واتس آپ یا روش‌های دیگر عکس بیمه نامه اصلی را در اختیار داشته باشند تا در صورت نیاز ارائه دهند که با این قابلیت دیگر نیاز نیست تا تاریخ پانزدهم اردیبهشت به شرکت‌های بیمه مراجعه شود.

وی خاطر نشان کرد: از تاریخ پانزدهم اردیبهشت می‌توانند به شرکت‌های بیمه‌ای مراجعه و نسبت به پرداخت حق بیمه اقدام کنند تا اصل بیمه نامه دریافت شود.