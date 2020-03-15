به گزارش خبرنگارمهر، مسابقات بین‌المللی قرآن «پورت‌سعید» مصر افتتاح شد. این دوره از مسابقات در دوبخش آقایان و خانم‌ها و در چهار رشته حفظ کل قرآن کریم به دو روایت، ابتهال، تواشیح و تلاوت‌های دلنشین با نام «شیخ سید النقشبندی» از مبتهلان مشهور مصر و در مرکز فرهنگی شهر بندری «پورت‌سعید» این کشور از روز جمعه ۲۳ اسفندماه آغاز شده و نمایندگان ۴۱ کشور در این مسابقات حضور دارند که ۳۲ کشور آن آفریقایی هستند.

عادل مصیلحی، مدیر اجرایی مسابقات بین‌المللی قرآن «پورت‌سعید» مصر در این باره گفت: ۱۱ رقابت کننده مصری در این رقابت‌ها حضور دارند و مبلغ ۹۲۰ هزار جنیه (پوند) مصری جایزه برای نفرات برتر این مسابقات در نظر گرفته شده است.

وی افزود: عبدالکریم صالح، رئیس کمیته تصحیح مصحف الأزهر، عبدالفتاح طاروطی، از قراء برجسته مصر، شیخ محمد زغلول، امام مسجد جامع الازهر، شیخ جاسم الامیری از امارات، شیخ محمد ترابی از مراکش، محمد الصادق از یمن، و حسام صقر، از مبتهلان خانه اُپرای مصر به‌عنوان اعضای کمیته داوران این مسابقات هستند.

در آئین افتتاحیه این مسابقات، محمد مختار جمعه، وزیر اوقاف مصر، عادل الغضبان، استاندار پورت‌سعید مصر، اشرف صبحی، وزیر ورزش و جوانان، احمد عمر هاشم، عضو هیئت علمای الارشد الازهر و شماری از شخصیت‌ها و مبلغان وزارت اوقاف مصر و مرکز اسلامی الازهر حضور داشتند.

فعالیت‌های این مسابقات به صورت مستقیم از برخی شبکه‌های ماهواره‌های مصر و شبکه‌های تخصصی و منطقه‌ای پخش می‌شود.