حضور بیش از ۳۰ کشور در مسابقات قرآن «پورت سعید» مصر

به گزارش خبرگزاری مهر، عادل المصیلحی، فعال رسانه‌ای و مدیر اجرایی مسابقات قرآن «پورت سعید» مصر اظهار کرد: این مسابقات اواخر ژانویه ۲۰۲۶ با مشارکت بیش از ۳۰ کشور برگزار خواهد شد و نگاه‌ها به نهمین دوره این رویداد به عنوان یکی از مهم‌ترین رقابت‌های مصری و عربی در زمینه دعا و مناجات دینی دوخته شده است.

وی افزود: این رقابت در نهمین دوره با نام شیخ محمود علی البناء (قاری فقید مصری) و با نظارت مصطفی مدبولی، نخست وزیر مصر و با حمایت و همکاری محب حبشی، استاندار پورت سعید و عمرو عثمان، معاون وی برگزار خواهد شد.

المصیلحی بیان کرد: فعالیت‌ها و رقابت‌های داخلی مسابقات برای معرفی نمایندگان مصر در مسابقات بین‌المللی پورت سعید دیروز (۱۵ آذر) در مسجد «الرحمن» آغاز شد و در روز اول ۹۵ شرکت‌کننده در رشته‌های ابتهال دینی (سرودهای دینی) بزرگسالان و خردسالان حضور یافتند.

وی گفت: این رقابت با حضور گسترده دوستداران قرآن و سرودهای دینی برگزار شد و استان پورت سعید با گردهمایی حافظان قرآن و مداحان از سنین مختلف، شاهد فضایی معنوی و شاخص بود.

بنا بر این گزارش، رقابت امسال شاهد افزایش تعداد شرکت‌کنندگان، به همراه هیئت داورانی متشکل از گروهی از قاریان و مداحان برجسته و رویدادهای فرهنگی و مذهبی با هدف حمایت از استعدادها و ارائه الگوهای جدید در دنیای تلاوت و دعاست.

۹۵ نفر از شرکت‌کنندگان مقابل کمیته متشکل از علمای الازهر به رقابت با یکدیگر پرداختند و مسجد الرحمن شاهد حضور گسترده شخصیت‌های سیاسی و دینی و شهروندان مصری از مناطق مختلف برای مشاهده این رویداد بود.