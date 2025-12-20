به گزارش خبرگزاری مهر، وزارت اوقاف مصر از آغاز نام‌نویسی در چهارمین دوره مسابقه بزرگ قرآنی این کشور ویژه دانشجویان مراکز تربیت حافظان قرآن خبر داد.

این مسابقات در رشته حفظ قرآن و ویژه دانشجویان دختر و پسر مراکز تربیت حافظان قرآن در سراسر مصر و در چارچوب اهتمام این وزارتخانه به کلام‌الله مجید و تثبیت فهم صحیح معانی و مقاصد قرآن برگزار می‌شود.

براساس اطلاعیه وزارت اوقاف مصر، در این مسابقات پنج نفر از بهترین دانشجویان دختر و پسر هر مرکز که توسط رؤسای مراکز تربیت حافظان قرآن اعلام می‌شود، حضور خواهند داشت، مشروط بر اینکه در دوره‌های قبلی این مسابقات معرفی نشده باشند، به طوری که افرادی که شرایط لازم را در هر مرحله از مسابقه نداشته باشند، حذف خواهند شد.

وزارت اوقاف مصر تأکید کرد که آخرین مهلت برای تحویل معرفی‌نامه‌ها به اداره کل امور قرآن این وزارتخانه ۳۱ دسامبر ۲۰۲۵ میلادی (۱۰ دی‌ماه ۱۴۰۴) است.

در خصوص جوایز، این وزارتخانه به ترتیب برای نفرات اول تا سوم جوایزی به مبلغ ۷۰ هزار پوند مصری، ۵۰ هزار و ۳۰ هزار پوند جایزه در نظر گرفته که این جایزه به مرکز اهدا می‌شود و در میان دانشجویان برتر، مدیر مرکز تربیت حافظان قرآن و سایر مسئولان قرآنی آن منطقه توزیع می‌شود.

همچنین مقرر شد به هر شرکت‌کننده‌ای که در هر رقابت بین دو مرکز ۸۰% یا بیشتر امتیاز کسب کند، جایزه‌ای به مبلغ دو هزار پوند اهدا شود.

وزارت اوقاف مصر اشاره کرد که آزمون‌ها به صورت متمرکز در مسجد «الرحمه» شهر قاهره و پس از دریافت معرفی‌نامه‌ها از ادارات منطقه‌ای برگزار خواهد شد.