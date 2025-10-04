استاد مصری، شخصیت سال مسابقات قرآن لیبی شد

به گزارش خبرگزاری مهر، عبدالکریم صالح، رئیس کمیته بازنگری قرآن الازهر و رئیس کمیته داوری مسابقات بینالمللی قرآن «پورت سعید» مصر در راستای پاسداشت تلاشهای گسترده وی برای خدمت به قرآن و نشر علوم قرآنی در مصر و جهان عربی و اسلامی، از سوی کمیته برگزاری سیزدهمین مسابقات بینالمللی قرآن «جایزه لیبی» به عنوان شخصیت قرآنی سال ۲۰۲۵ معرفی و تجلیل شد.
عبدالکریم صالح، چندین سمت معتبر در خدمت به قرآن کریم و علوم آن داشته است و علاوه بر ریاست کمیته داوری مسابقات بینالمللی قرآن و ابتهالخوانی در پورت سعید، به عنوان رئیس کمیته بازنگری قرآن کریم در مجمع پژوهشهای اسلامی الازهر نیز فعالیت دارد.
وی همچنین استاد تفسیر، علوم قرآنی و قرائات دانشکده قرآن کریم دانشگاه الازهر است و پیش از این ریاست گروه تفسیر، علوم قرآنی و قرائات این دانشکده را بر عهده داشته است.
شیخ صالح یکی از برجستهترین علمای شرکتکننده در کمیتههای داوری مسابقات بینالمللی قرآن در مصر و خارج از این کشور و نماینده الازهر در مسابقات بزرگ مکه، دبی، بحرین، لیبی و سودان بوده است.
این استاد مصری بر دهها پایاننامه دانشگاهی در دانشگاههای مصر و کشورهای عربی نظارت داشته و عضو کمیتههای صدور مجوز قرائت و هیئت تحریریه نشریات تخصصی علوم قرآنی و قرائات است که او را به یکی از چهرههای برجسته معاصر در این زمینه تبدیل کرده است.
عادل مصیلحی از فعالان رسانهای مصر در این باره اظهار کرد: این موفقیت نشاندهنده پیشرفتی بزرگ در مسابقات بینالمللی قرآن پورت سعید است و جایگاه هیئت داوران این مسابقات را که از چهرههای قرآنی با سطح بالای تجربه و دانش هستند، نشان میدهد.
وی تأکید کرد که انتخاب عبدالکریم صالح، جایگاه جهانی این مسابقه را بیش از پیش تثبیت کرده و ارتقا میدهد.
گفتنی است؛ نهمین دوره مسابقات بینالمللی حفظ و تلاوت قرآن پورت سعید امسال با نام شیخ «محمود علی البنا»، از ۳۰ ژانویه تا ۲ فوریه ۲۰۲۶ برگزار خواهد شد.
دهها شرکتکننده از مصر، کشورهای عربی و غیر عربی با استقبال گسترده از این رقابتها، در آن شرکت خواهند کرد.
