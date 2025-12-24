  1. دين، حوزه، انديشه
۳ دی ۱۴۰۴، ۱۶:۲۳

تمجید وزیر اوقاف مصر از برنامه استعدادیابی قرآنی با بازدید یک میلیاردی

وزیر اوقاف مصر از استقبال گسترده کاربران شبکه‌های اجتماعی از برنامه استعدادیابی «دولت تلاوت» خبر داد و گفت: تعداد بازدیدها از این برنامه از یک میلیارد فراتر رفته است.

به گزارش خبرگزاری مهر، وزیر اوقاف مصر در نشست بررسی ابعاد برنامه تلویزیونی استعدادیابی «دولت تلاوت» که از سوی مؤسسه «الاهرام» این کشور در مقر این مؤسسه برگزار شد، اظهار کرد: تعداد بازدیدها در صفحات رسمی و همچنین سایر صفحات مربوط به برنامه دولت تلاوت از یک میلیارد بازدید فراتر رفته است که این امر جایگاه قرآن کریم در دل مردم مصر را نشان می‌دهد.

وی افزود: این برنامه توانسته است خانواده‌های مصری از گروه‌های مختلف سنی و اقشار اجتماعی و فرهنگی را حول یک صفحه نمایش گرد هم آورد.

وزیر اوقاف مصر تأکید کرد: این موفقیت نتیجه تلاش جمعی بوده است و ده‌ها نیروی توانمند در زمینه‌های کارگردانی، تولید و نوآوری بصری در کنار ستارگان دولت تلاوت یعنی قاریانی که مصری‌ها را به وجد آوردند و گروهی از علمای برجسته علوم قرآنی در تولید این برنامه مشارکت داشته‌اند.

در ادامه احمد فایق، رئیس بخش برنامه‌های شرکت خدمات رسانه‌ای «المتحده» مصر بیان کرد: مقدمات برنامه حدود یک سال و نیم طول کشید و این مسابقه با حضور حدود ۱۴ هزار شرکت‌کننده از سراسر مصر آغاز شد.

وی افزود: با ارزیابی دقیق کمیته داوری انتخاب‌شده از سوی وزارت اوقاف و با حمایت علمای الازهر و اوقاف، ۳۰۰ نفر به مرحله بعدی مسابقه راه یافتند و رقابت‌ها به صورت فشرده و طی ۳ روز متوالی در آکادمی بین‌المللی اوقاف برگزار شد.

فایق تصریح کرد: ۳۲ نفر به مرحله نهایی راه یافتند و این برنامه به احمد الطیب، شیخ الازهر ارائه شد و وی شیخ حسن عبدالنبی را برای عضویت در کمیته داوری انتخاب کرد و همان‌طور که می‌بینید شیخ عبدالنبی در قسمت‌های مختلف برنامه حضور دارد.

در پایان این نشست، مسئولان مؤسسه الاهرام، لوح یادبود این مؤسسه، نسخه‌ای از قرآن و نخستین شماره روزنامه الاهرام را به پاسداشت خدمات قرآنی و نوآوری‌های وزیر اوقاف مصر در خطابه دینی به وی اهدا کردند.

کد خبر 6700920
سیده فاطمه سادات کیایی

